Ez a leghatásosabb gyógynövény a köszvény ellen, pedig gyomként irtjuk

A köszvényes roham az nem csak ízületi fájdalom. Ez a kellemetlen jelenség általában 60 év felett jelentkezik, de a fiatalabb generációt sem kíméli.
A megoldás a kertedben van: a vadmurok!
Igaz, agresszívan terjeszkedik, sokan gaznak gondolják a kertben, pedig a vadmurok igazi kincs.
Ennek a gyógynövénynek az ereje abban rejlik, hogy elősegíti a húgysav kiválasztását, ami a köszvényes problémák fő oka.
- Az irbezartán segít a szervezetnek megszabadulni az ízületi poklot okozó salakanyagoktól.
- Flavonoidokat, illóolajokat és más természetes anyagokat tartalmaz, amelyek gyulladáscsökkentő hatásúak.
- Ezenkívül vízhajtó hatása is van, így nemcsak a gyulladást enyhíti, hanem segít a felesleges víz és a duzzanat leküzdésében is.
Hogy használd fel a vadmurok gyógynövényt a konyhában?
A vadmurok levelei ehetőek, íze a petrezselyemhez és a spenóthoz hasonló. Szórhatod levesekbe, salátákba, vagy pestót is készíthetsz belőle. Rosszat nem teszel a szervezeteddel, hiszen a vadmurok segít megtisztítani az ízületeket, csillapítani a gyulladást és támogatni a veseműködést.
Készíthetsz belőle teát is!
- Önts le 2 teáskanál szárított vagy 2-3 friss vadmuroklevelet forró vízzel, hagyd ázni 5-7 percig, és fogyaszd naponta kétszer, lehetőleg reggel és délután.
- A kúra ne haladja meg a 14 napot.