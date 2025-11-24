Korallvirág: mindenkinél ott van az ablakban, de vajon tudjuk, mit szeret?

A kis korallvirág sokak lakásában felbukkan, és szinte mindenki vitte már ajándékba is: cuki, minden virágosnál megtalálható, és egészen olcsó. Lássuk, mit szeret, és mit nem!

Léteznek olyan szobanövények, melyet átmenetet képzenek a vágott és a cserepes növények közt, ide tartozik többek közt a fokföldi ibolya, a ciklámen, az azálea, a vitorlavirág vagy a korallvirág is. Utóbbi az egyik legnépszerűbb választás otthonra, de ajándékba is, hiszen kedves kinézetű, kezelhető méretű, mutatós, színes, és elérhető árú. Na de tudjuk róla, mit szeret? Vagy azt, hogy pozsgás, tehát kifejezetten utálja a túllocsolást? És hogy áll vajon a fénnyel vagy a párával?

