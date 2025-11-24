Család

2025.11.24.

Korallvirág: mindenkinél ott van az ablakban, de vajon tudjuk, mit szeret?

Nosalty profilképe Nosalty

A kis korallvirág sokak lakásában felbukkan, és szinte mindenki vitte már ajándékba is: cuki, minden virágosnál megtalálható, és egészen olcsó. Lássuk, mit szeret, és mit nem!

Léteznek olyan szobanövények, melyet átmenetet képzenek a vágott és a cserepes növények közt, ide tartozik többek közt a fokföldi ibolya, a ciklámen, az azálea, a vitorlavirág vagy a korallvirág is. Utóbbi az egyik legnépszerűbb választás otthonra, de ajándékba is, hiszen kedves kinézetű, kezelhető méretű, mutatós, színes, és elérhető árú. Na de tudjuk róla, mit szeret? Vagy azt, hogy pozsgás, tehát kifejezetten utálja a túllocsolást? És hogy áll vajon a fénnyel vagy a párával?

Lesd meg a korallvirág gondozási tippjeit, kattints a képre a galériáért!

rózsaszín korallvirág asztalon
piros korallvirág közelről
piros korallvirág asztalon
4 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

bundás hús

Párizsi bundás szelet (klasszikus)

Ha egy gyorsan elkészíthető, mégis nosztalgikusan finom fogásra vágysz, a retró párizsi bundás szelet biztos befutó. Puhára sült karaj vagy csirkemell, aranybarna tojásbunda és az ...

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept