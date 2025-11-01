Így végezhetsz nagytakarítást a konyhádban, egyetlen óra alatt

Ahogy mindenkinek, neked is 24 órád van egy napban, és hogy mivel töltöd ezt az időt, az csak rajtad múlik. Dolgozol, pihensz, a családoddal vagy, esetleg próbálod behozni az alvásdeficitet – bármelyik is legyen, a konyha nagytakarítása valószínűleg nincs a kedvenc teendőid között. Mégis: egy rendetlen konyha senkinek sem okoz örömet.

De hogyan végezhetsz vele gyorsan?

Profi takarítási szakértők elárulták, hogyan tudod egy óra alatt alaposan kitakarítani a teljes konyhádat. Készen állsz, hogy minden ragyogjon? Akkor kezdjük!

Készítsd elő a takarítószereket! Nem tudod rendesen kitakarítani a konyhát, ha nincs kéznél minden szükséges szer és eszköz. A minőségi tisztítószerek tényleg sokat számítanak!

A konyha nagytakarítása valószínűleg nincs a kedvenc teendőid között

Legyen kéznél egy palack univerzális tisztítószer (vagy ecet-víz keverék), rozsdamentes acélhoz való tisztító, fertőtlenítőszer és padlótisztító. Egy jó seprű vagy porszívó, felmosó és mikroszálas törlőkendők szintén alapfelszerelésnek számítanak.

Érdemes több törlőrongyot előkészíteni, és egy olyan általános tisztítószert használni, amit gyorsan bevethetsz több felületen is.

És van még egy apró, de hasznos tipp: a melamin szivacsok remekül leszámolnak a zsírral, szennyeződésekkel és makacs foltokkal – gyorsabban, mint gondolnád.

Állíts be időzítőt – és haladj lendületesen

Ha tényleg egy órán belül szeretnéd letudni a nagytakarítást, nem állhatsz meg közben. Állíts be időzítőt, tedd be a kedvenc pörgős zenédet, és ne lassíts! Tartsd a takarítószereket egy vödörben, hogy mindent egyszerre vihess magaddal, ahogy haladsz egyik területről a másikra.

Kezdd a rendrakással

Ha a pulton sorakozik a kávéfőző, a kenyérpirító, a forrólevegős sütő, a turmixgép és a fűszerek, akkor érdemes már előző nap átgondolni, mit tudsz elpakolni, hogy a takarítás napján gyorsabban haladj. Töröld át az eszközöket mikroszálas kendővel és univerzális tisztítószerrel (mindig a kendőre fújd a szert, ne közvetlenül a gépre).

Ahogy főzés előtt is mindent előkészítesz, itt is időt spórolsz, ha minden készen áll, mire elkezded – mondja Mary Gagliardi, a Clorox tisztítási szakértője.

„Lesznek feladatok, amiket nem tudsz egy óra alatt befejezni, ezért jó, ha előre eldöntöd, mit hagysz későbbre.”

Ha rendet tettél a pulton, pakold el a felesleges dolgokat, mint a levelek, edények vagy kupacba gyűlt eszközök. Rakd be az edényeket a mosogatógépbe, vagy tedd a mosogatóba, majd ürítsd ki a szemetest – ez friss illatot és több helyet ad.

Haladj szakaszosan

Minden konyha más, de az alapelv ugyanaz: a legkoszosabb részekkel kezdj, például a mikróval és a tűzhellyel, és mindig fentről lefelé haladj, hogy a lehulló morzsa vagy por ne piszkolja be újra a már letisztított felületeket.

Oszd be az időt: nagyjából 15 percet szánj a háztartási gépekre, 10 percet a mosogatóra, 10 percet a munkapultokra és szekrényekre, majd a maradék időt a padlóra. Ez persze attól is függ, milyen gyakran főzöl és mennyire koszos a konyhád.

Ne feledkezz meg a hátfalról

Nem reális cél, hogy minden négyzetcenti makulátlan legyen

A konyhapult mögötti csempe sokszor koszosabb, mint hinnéd. „Ideális esetben ezt naponta letörölnéd, de ha eddig kimaradt, akkor most mindenképp szánj rá pár percet” – javasolja Gagliardi. Ha penészfoltokat is látsz, használj klórtartalmú tisztítószert.

Amit nyugodtan kihagyhatsz

Egy óra alatt is sokat elérhetsz, de nem reális cél, hogy minden négyzetcenti makulátlan legyen. Van, amit érdemes máskorra halasztani – például a sütő belsejét. A legtöbb önmagát tisztító sütő több órát igényel, ráadásul a rácsokat is külön kell elmosni, így ezt jobb máskor elvégezni.

Ugyanez igaz a hűtő belsejére is.

Ha tényleg alaposan akarod kitakarítani, ki kell pakolnod az ételeket, ki kell kapcsolnod a hűtőt, majd le kell fertőtlenítened a belsejét – mondja Gagliardi. Ezt se most, hanem inkább egy külön alkalommal csináld.

Légy reális

A „nagytakarítás” és a „gyors takarítás” nem feltétlenül fér össze – de ha a konyhád nem túl nagy, egy órába simán belefér egy alapos tisztítás. Ne törekedj tökéletes, magazinba illő rendre: elég, ha minden tiszta és rendezett. Meglátod, egy óra alatt sokkal többre vagy képes, mint hinnéd.

