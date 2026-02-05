Amerikai kutatók egy új tablettával álltak elő, ami jelentősen csökkentheti a koleszterinszintet, így mentve meg azok életét, akiknél magas a szívroham kockázata.

A magas koleszterinnel küzdők megmentője lehet az új, amerikai orvosok által kifejlesztett tabletta. Az eddigi eredmények nagyon meggyőzőek.

Magas koleszterinnel küzdők megmentője lehet egy újféle pirula

Enlicitid, a megmentő?

Az új gyógyszer csökkenti az artériák elzáródását okozó koleszterinszintet. Ez azoknak különösen nagy előrelépés lehet, akiknél a sztatinok szedése ellenére is magas szívroham kockázata.

A sztatinok úgy működnek, hogy a koleszterintermelés egy részét blokkolják. Ennek ellenére sok páciensnél kevésnek bizonyul ez a fajta kezelés, a most tesztelt gyógyszer pedig megoldást jelenthetne a betegek számára.

Az eredmények pozitívak

A New England Journal of Medicine című folyóiratban publikált tanulmányban 2900 magas kockázatú beteg vett részt. Közülük voltak akik az új, enlicitid nevű tablettát kapták meg, míg mások a hatóanyag nélküli gyógyszert.

Az eredmény látványos volt, hiszen az enlicitidet szedőknek 6 hónap alatt 60 százalékkal csökkent a rossz koleszterinszintje.

Az eredmények hasonlóak jól voltak egy év után is, csak egy dologra kellett figyelni: a gyógyszert reggel, éhgyomorra kellett bevenni.

A gyógyszert reggel, éhgyomorra kellett bevenni

Dr. Ann Marie Navar, a tanulmányt vezető kardiológus azt gondolja, hogy bár jelenleg is vannak gyógyszerek, amiket a sztatin mellett szednek a betegek, de meg sem közelítik azt az eredményt, amire az entlicid képes volt. A készítmény egyelőre kísérleti státuszban van, de az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már jelezte az ultragyors felülvizsgálati programot a gyógyszert illetően, így nem elképzelhetetlen, hogy néhány éven belül milliók életét menti majd meg.

Forrásunk volt.