Otthon

2026.02.05.

Magas koleszterinnel küzdők megmentője lehet egy újféle pirula

Nosalty profilképe Nosalty

Amerikai kutatók egy új tablettával álltak elő, ami jelentősen csökkentheti a koleszterinszintet, így mentve meg azok életét, akiknél magas a szívroham kockázata.

A magas koleszterinnel küzdők megmentője lehet az új, amerikai orvosok által kifejlesztett tabletta. Az eddigi eredmények nagyon meggyőzőek.

Kezében gyógyszert tartó néni
Magas koleszterinnel küzdők megmentője lehet egy újféle pirula

Enlicitid, a megmentő?

Az új gyógyszer csökkenti az artériák elzáródását okozó koleszterinszintet. Ez azoknak különösen nagy előrelépés lehet, akiknél a sztatinok szedése ellenére is magas szívroham kockázata.

A sztatinok úgy működnek, hogy a koleszterintermelés egy részét blokkolják. Ennek ellenére sok páciensnél kevésnek bizonyul ez a fajta kezelés, a most tesztelt gyógyszer pedig megoldást jelenthetne a betegek számára.

Az eredmények pozitívak

New England Journal of Medicine című folyóiratban publikált tanulmányban 2900 magas kockázatú beteg vett részt. Közülük voltak akik az új, enlicitid nevű tablettát kapták meg, míg mások a hatóanyag nélküli gyógyszert.

Az eredmény látványos volt, hiszen az enlicitidet szedőknek 6 hónap alatt 60 százalékkal csökkent a rossz koleszterinszintje.

Az eredmények hasonlóak jól voltak egy év után is, csak egy dologra kellett figyelni: a gyógyszert reggel, éhgyomorra kellett bevenni.

Gyógyszert kezében tartó nő
A gyógyszert reggel, éhgyomorra kellett bevenni

Dr. Ann Marie Navar, a tanulmányt vezető kardiológus azt gondolja, hogy bár jelenleg is vannak gyógyszerek, amiket a sztatin mellett szednek a betegek, de meg sem közelítik azt az eredményt, amire az entlicid képes volt. A készítmény egyelőre kísérleti státuszban van, de az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) már jelezte az ultragyors felülvizsgálati programot a gyógyszert illetően, így nem elképzelhetetlen, hogy néhány éven belül milliók életét menti majd meg.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

csokis süti

Villámgyors láva cake

A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept