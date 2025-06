Ha olyan kúszónövényt keresel, amely nem igényli az állandó felügyeletet, kevés vízzel beéri, és még a közvetlen napsütést is szó nélkül tűri, akkor már mutatjuk is neked, mire gondoltál tudat alatt!

Nyárra különösen előnyös olyan növényekkel befuttatni a lugast, teraszt, erkélyt vagy bármi mást, melyek nem igényelnek túl sok törődést, pláne, ha az ember nyaralása alatt nem is tud kit megbízni a locsolással. Most egy olyan csodás kúszónövényt mutatunk be nektek, ami szépsége ellenére nem igényel túl sok odafigyelést.

Szinte elpusztíthatatlan ez a csodás kúszónövény: bírja a napsütést, és alig kell locsolni

Egy meglepően alkalmazkodóképes növényről van szó, amely bármilyen kültéri teret élettel és színekkel tölt meg.

A klematisz vízigénye, szívóssága, napfénytűrő képessége és szépsége miatt tökéletes kúszónövény mindenki számára.

Miért jó választás a klematisz?

A klemtisszal falakat, kerítéseket, pergolákat vagy lugasokat is beboríthatunk, hiszen csodás nagy virágai szinte bármit elfelednek. Több mint 300 faj és még megannyi hibrid tartozik a klematisz családjába: rengeteg szín, méret és forma áll rendelkezésünkre, ha ilyen kúszónövényt szeretnénk.

Ez a növény a napos helyeket szereti, és attól sem riad vissza, ha erőteljes napsütés éri, viszont hűvös, árnyékos talajra van szüksége.

A klematisz jó választás azok számára, akik vízhiányos területen élnek vagy/ és fenntartható kertet szeretnének kialakítani.

Rózsaszín klematisz

Előnyös a választása, mert:

3-5 méter magasságot is elérheti, ezért természetes árnyékoláshoz és térelválasztáshoz is kiváló

és is kiváló nemcsak kertben, hanem teraszon és erkélyen is elél

és is elél száraz kertekbe, függőleges kertekbe és mediterrán teraszokra is jó választás

kertekbe, és is jó választás évente egyszer kell csak metszeni (fajtától függ ennek ideje) a bőséges virágzás elősegítése érdekében

kell csak (fajtától függ ennek ideje) a bőséges virágzás elősegítése érdekében ellenálló, de a gombafertőzés megelőzése érdekében kerüljük a túlzottan nedves talajt.

Forrásunk volt.

Még több növényes tartalom vár itt: