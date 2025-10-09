Most már hivatalos, mely éttermek lettek 2025 legjobbjai, ugyanis október 9-én este lezajlott a Michelin Guide díjátadója, ahol bemutatták Magyarország Michelin-csillagos éttermeit. Lássuk, kik lettek idén gazdagabbak a nívós csillaggal!

Ezek lettek 2025 Michelin-csillagos éttermei: nem csak a budapesti helyek taroltak

Az idei évben a Michelin-csillag mellett új címkékkel is bővül a díjátadó: a Bib Gourmand elismerés azokat az éttermeket emeli ki, amelyek megfizethető áron kínálnak kiemelkedő minőséget, míg a zöld csillag a fenntartható működést és szemléletet képviselő helyeket díjazza. A tányér szimbólummal jelzett Michelin-ajánlást pedig azok a vendéglátóhelyek érdemelhetik ki, amelyek konyhája a Michelin-ellenőrök szerint különösen figyelemre méltó.

Folyamatosan növekszik a hazánkban vendégeskedő turisták száma, az idei év első nyolc hónapjában még a tavalyi, rekordévinél is 6,2%-kal többen pihentek Magyarországon. Mind a belföldi gourmet-k, mind a nemzetközi utazók között szép számban vannak olyanok, akik élményeik során előszeretettel keresik fel a nemzetközileg elismert kulináris helyszíneinket. Számukra ezek az éttermek a minőség és a kivételes ízélmények garanciái, s ahogy telik az idő, a Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti őket hazánkhoz – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

Mit jelentek a csillagok?

Egy csillag * = nagyon jó hely, amit érdemes kipróbálni.

kipróbálni. Kettő csillag ** = olyan konyha, amiért akár egy kitérőt is megéri tenni .

. Három csillag *** = az a bizonyos „utazni is érdemes érte” kategória.

A 2025-ös díjazottak

A Michelin Guide 2025 magyar díjazottjai az idei évben:

Az Év Nyitása:

Padi (Rátka)

Selected by Michelin-ajánlott éttermek:

Bibo Budapest, Kanász László

Dereszla Bisztró, Bodrogkeresztúr, Bém Bence

Fausto's Ristorante, Pfluger Ákos

Lokal at the Lake, Fonyód, Csillag Richárd

Majorelle, Saad Douyal

Padi, Rátka, Gerák Máté

Petrányi Pince és Borterasz, Csopak, Ruga Endre

Tiszavirág, Szeged, Karakas Dávid

Green Star minősítést kaptak:

Pajta, Őriszentpéter

Salt, Budapest

Graefl Major Kétútköz

Onyx, Budapest

Bib Gourmand elismerést kaptak:

Anyukám mondta, Encs, Dudás Szabolcs

Goli, Budapest, Harel Zakaim

Iszkor, Mályinka, Pohner Ádám

Kistücsök, Balatonszemes, Jahni László

Morzsa, Pécs, Kurucz Attila

N28 Wine and Kitchen, Budapest, Nagy Szabolcs

Platán Bisztró, Tata, Mogyorósi Donát

Special Awards elismerést kapott:

UMO Restaurant, Budapest, Ráduly Róbert

Sommelier Award:

Varga Norbert, Stand, Budapest

Michelin-csillag:

42 Restaurant, Esztergom, Koppány Levente

Babel, Budapest, Kaszás Kornél

Borkonyha, Budapest, Sárközi Ákos és Puskás Csaba

Costes, Budapest, Erdei János és Rácz Jenő

Essencia, Budapest, Tiago Sabarigo

Pajta Étterem, Öriszentpéter, Akács István

Rumour by Rácz Jenő, Budapest

Salt, Budapest, Tóth Szilárd

Két Michelin-csillag:

Platán Gourmet, Tata, Pesti István

Stand, Budapest, Széll Tamás és Szulló Szabina

Források: 1., 2.