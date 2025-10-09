Ezek lettek 2025 Michelin-csillagos éttermei: nem csak a budapesti helyek taroltak

Életmód

Most már hivatalos, mely éttermek lettek 2025 legjobbjai, ugyanis október 9-én este lezajlott a Michelin Guide díjátadója, ahol bemutatták Magyarország Michelin-csillagos éttermeit. Lássuk, kik lettek idén gazdagabbak a nívós csillaggal!

Október 9-én rendezték meg Magyarország egyik legfontosabb gasztroeseményét, aminek híre még azokhoz is eljut, akik nem feltétlen rajonganak a gasztronómiáért. A 2025-ös Michelin díjátadó tartogatott meglepetéseket, na de nézzük, kik lettek a díjazottak!

2025 Michelin Guide díjátadó
Az idei évben a Michelin-csillag mellett új címkékkel is bővül a díjátadó: a Bib Gourmand elismerés azokat az éttermeket emeli ki, amelyek megfizethető áron kínálnak kiemelkedő minőséget, míg a zöld csillag a fenntartható működést és szemléletet képviselő helyeket díjazza. A tányér szimbólummal jelzett Michelin-ajánlást pedig azok a vendéglátóhelyek érdemelhetik ki, amelyek konyhája a Michelin-ellenőrök szerint különösen figyelemre méltó.

Folyamatosan növekszik a hazánkban vendégeskedő turisták száma, az idei év első nyolc hónapjában még a tavalyi, rekordévinél is 6,2%-kal többen pihentek Magyarországon. Mind a belföldi gourmet-k, mind a nemzetközi utazók között szép számban vannak olyanok, akik élményeik során előszeretettel keresik fel a nemzetközileg elismert kulináris helyszíneinket. Számukra ezek az éttermek a minőség és a kivételes ízélmények garanciái, s ahogy telik az idő, a Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti őket hazánkhoz

– mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

Mit jelentek a csillagok?

  • Egy csillag * = nagyon jó hely, amit érdemes kipróbálni.
  • Kettő csillag ** = olyan konyha, amiért akár egy kitérőt is megéri tenni.
  • Három csillag *** = az a bizonyos „utazni is érdemes érte” kategória. 

A 2025-ös díjazottak

A Michelin Guide 2025 magyar díjazottjai az idei évben:

Az Év Nyitása:

  • Padi (Rátka)

Selected by Michelin-ajánlott éttermek:

  • Bibo Budapest, Kanász László
  • Dereszla Bisztró, Bodrogkeresztúr, Bém Bence
  • Fausto's Ristorante, Pfluger Ákos
  • Lokal at the Lake, Fonyód, Csillag Richárd
  • Majorelle, Saad Douyal
  • Padi, Rátka, Gerák Máté 
  • Petrányi Pince és Borterasz, Csopak, Ruga Endre
  • Tiszavirág, Szeged, Karakas Dávid

Green Star minősítést kaptak:

  • Pajta, Őriszentpéter
  • Salt, Budapest
  • Graefl Major Kétútköz
  • Onyx, Budapest

Bib Gourmand elismerést kaptak: 

  • Anyukám mondta, Encs, Dudás Szabolcs
  • Goli, Budapest, Harel Zakaim
  • Iszkor, Mályinka, Pohner Ádám
  • Kistücsök, Balatonszemes, Jahni László
  • Morzsa, Pécs, Kurucz Attila
  • N28 Wine and Kitchen, Budapest, Nagy Szabolcs
  • Platán Bisztró, Tata, Mogyorósi Donát

Special Awards elismerést kapott:

  • UMO Restaurant, Budapest, Ráduly Róbert

Sommelier Award:

  • Varga Norbert, Stand, Budapest

Michelin-csillag: 

  • 42 Restaurant, Esztergom, Koppány Levente
  • Babel, Budapest, Kaszás Kornél
  • Borkonyha, Budapest, Sárközi Ákos és Puskás Csaba
  • Costes, Budapest, Erdei János és Rácz Jenő
  • Essencia, Budapest, Tiago Sabarigo
  • Pajta Étterem, Öriszentpéter, Akács István
  • Rumour by Rácz Jenő, Budapest
  • Salt, Budapest, Tóth Szilárd

Két Michelin-csillag:

  • Platán Gourmet, Tata, Pesti István
  • Stand, Budapest, Széll Tamás és Szulló Szabina

