Ezek lettek 2025 Michelin-csillagos éttermei: nem csak a budapesti helyek taroltak

Október 9-én rendezték meg Magyarország egyik legfontosabb gasztroeseményét, aminek híre még azokhoz is eljut, akik nem feltétlen rajonganak a gasztronómiáért. A 2025-ös Michelin díjátadó tartogatott meglepetéseket, na de nézzük, kik lettek a díjazottak!
Az idei évben a Michelin-csillag mellett új címkékkel is bővül a díjátadó: a Bib Gourmand elismerés azokat az éttermeket emeli ki, amelyek megfizethető áron kínálnak kiemelkedő minőséget, míg a zöld csillag a fenntartható működést és szemléletet képviselő helyeket díjazza. A tányér szimbólummal jelzett Michelin-ajánlást pedig azok a vendéglátóhelyek érdemelhetik ki, amelyek konyhája a Michelin-ellenőrök szerint különösen figyelemre méltó.
Folyamatosan növekszik a hazánkban vendégeskedő turisták száma, az idei év első nyolc hónapjában még a tavalyi, rekordévinél is 6,2%-kal többen pihentek Magyarországon. Mind a belföldi gourmet-k, mind a nemzetközi utazók között szép számban vannak olyanok, akik élményeik során előszeretettel keresik fel a nemzetközileg elismert kulináris helyszíneinket. Számukra ezek az éttermek a minőség és a kivételes ízélmények garanciái, s ahogy telik az idő, a Michelin-csillagos éttermek emléke egyre szorosabban köti őket hazánkhoz– mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.
Mit jelentek a csillagok?
- Egy csillag * = nagyon jó hely, amit érdemes kipróbálni.
- Kettő csillag ** = olyan konyha, amiért akár egy kitérőt is megéri tenni.
- Három csillag *** = az a bizonyos „utazni is érdemes érte” kategória.
A 2025-ös díjazottak
A Michelin Guide 2025 magyar díjazottjai az idei évben:
Az Év Nyitása:
- Padi (Rátka)
Selected by Michelin-ajánlott éttermek:
- Bibo Budapest, Kanász László
- Dereszla Bisztró, Bodrogkeresztúr, Bém Bence
- Fausto's Ristorante, Pfluger Ákos
- Lokal at the Lake, Fonyód, Csillag Richárd
- Majorelle, Saad Douyal
- Padi, Rátka, Gerák Máté
- Petrányi Pince és Borterasz, Csopak, Ruga Endre
- Tiszavirág, Szeged, Karakas Dávid
Green Star minősítést kaptak:
- Pajta, Őriszentpéter
- Salt, Budapest
- Graefl Major Kétútköz
- Onyx, Budapest
Bib Gourmand elismerést kaptak:
- Anyukám mondta, Encs, Dudás Szabolcs
- Goli, Budapest, Harel Zakaim
- Iszkor, Mályinka, Pohner Ádám
- Kistücsök, Balatonszemes, Jahni László
- Morzsa, Pécs, Kurucz Attila
- N28 Wine and Kitchen, Budapest, Nagy Szabolcs
- Platán Bisztró, Tata, Mogyorósi Donát
Special Awards elismerést kapott:
- UMO Restaurant, Budapest, Ráduly Róbert
Sommelier Award:
- Varga Norbert, Stand, Budapest
Michelin-csillag:
- 42 Restaurant, Esztergom, Koppány Levente
- Babel, Budapest, Kaszás Kornél
- Borkonyha, Budapest, Sárközi Ákos és Puskás Csaba
- Costes, Budapest, Erdei János és Rácz Jenő
- Essencia, Budapest, Tiago Sabarigo
- Pajta Étterem, Öriszentpéter, Akács István
- Rumour by Rácz Jenő, Budapest
- Salt, Budapest, Tóth Szilárd
Két Michelin-csillag:
- Platán Gourmet, Tata, Pesti István
- Stand, Budapest, Széll Tamás és Szulló Szabina