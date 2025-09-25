Havas Jon Budapesten: ezen a remek reggelizőhelyen szendvicsezett a színész

Kit Harington színész Budapestre érkezett, és máris sikerült lencsevégre kapni egy méltán népszerű újlipótvárosi reggelizőben, a Sarki Fűszeresben.

A Trónok Harca egykori Havas Jon-ja a magyar fővárosba érkezett, feltehetőleg egy szeptemberben induló forgatás miatt - itt készül ugyanis egy Dickens-adaptáció, a BBC One A Tale of Two Cities című sorozata.

A színész a napokban az újlipótvárosi brunch-ozóban, a Sarki Fűszeresben járt, a hely lelkes bejegyzése alapján pedig egy sajtos-sonkás szendvicset választott.

Íme a Sarki Fűszeres posztja a találkozásról:

Mi azért reménykedünk, hogy a tél még messze jár...

Címlapfotó: Photo by Phillip Faraone/Getty Images