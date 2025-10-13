Ne maradj le: most ültesd el ezt a növényt, hogy jövőre virágba boruljon a kerted

Bár úgy tűnhet, októberben nincs nagyon mit csinálni a kertben, valójában ilyenkor érdemes elültetni a jövő év magjait, többek közt ezt a mutatós növényt is, hogy jövő nyáron virágba boruljon a kerted.

Korábban már írtunk róla, hogy októberben mely növényeket érdemes megmetszeni, mielőtt téli álomra hajtanák a fejüket. Az október azonban arra is tökéletes hónap, hogy a jövő év magjait elvesd: ilyen kor kell elültetni számost növényt, köztük a mutatós díszhagymát is, hogy következő tavasszal lila gömbfejük díszítse a kertedet. Cikkünkben abban is segítünk, hogyan ültesd el a díszhagymát, hogy átvészelje a hideget, és jövő nyáron kerted éke legyen.

Októberben ültesd el a díszhagymát, hogy jövőre virágozzon a kertedben

Mit kell tudnod a díszhagymáról?

A díszhagyma egy hagymás növény, amely jellegzetes megjelenésének köszönhetően könnyen beazonosítható: fajtától függően hosszabb-rövidebb vékony szárait pompomként koronázza meg a virágzat, amely tucatnyi apró virágból áll. Színei a fehértől a rózsaszínen és lilán át a kékig terjedhet.

A különleges növény kora nyáron virágzik, azonban, hogy élvezhesd látványukat, már ősszel el kell ültetni őket: ideálisan szeptember közepétől november közepéig tart az ültetési időszak.

Tudtad? A díszhagymának számtalan fajtája létezik, ezek közül néhány népszerűbb az Allium Ivory, Allium Hair, Allium Mount Everest, Allium Caeruleum, Allium Amplectens, Allium Atropurpureum és még hosszasan lehetne sorolni.

Így ültesd a díszhagymát

A szakértők azt ajánlják, hogy ültetés előtt 5-6 héttel szórd be trágyával a területet, mert ezt meg fogja hálálni a díszhagyma (ha elmaradt, közvetlenül ültetés előtt azonban már ne trágyázd a földet, mert kiéghetnek a hagymák).

Hogyan válaszd ki a területet a díszhagyma számára?

Ez a növény a napos, jó vízelvezetésű, tápanyagdús földet kedveli.

Ha ez megvan, már szinte gyerekjáték az ültetés.

Helyezd el a hagymákat a földben, a kisebbeket 7, a nagyobbakat 10 cm mélyésgben úgy, hogy nagyjából 20 cm (kisebbeknél elég 15 cm, de nagyobbaknál ez a távolság 30 cm is lehet) távolságot tartasz közöttük.

Ültetés után enyhén tömörítsd a talajt ,

, majd alaposan öntözd meg ,

, hogy megvédd őket a téli zimankótól, szórj fenyőkérget a földre , így könnyebben átvészelik a növények fagyokat,

a földre így könnyebben átvészelik a növények fagyokat, másrészt ezzel elősegíted, hogy a föld megtartsa a nedvességtartalmát.

