Család

2025.11.22.

A lakberendezők szerint ez a formájú étkezőasztal a legideálisabb választás

Nosalty profilképe Nosalty

A megfelelő étkezőasztal kiválasztása nem csak stíluskérdés: meghatározza, hogyan érezzük magunkat a mindennapi közös étkezéseknél. A lakberendezők szerint van egy forma, amely szinte minden otthonban működik – és meglepően sok előnnyel jár.

Az étkezőasztal különleges helyet foglal el egy otthon életében: itt kezdődik a nap egy gyors kávéval, itt gyűlik össze a család egy hosszú vasárnapi ebédre, és sokszor itt zajlanak a hétköznapok legjobb beszélgetései is. Nem véletlen, hogy lakberendezők szerint egy jól megválasztott asztal nemcsak a funkcionalitást javítja, hanem meghatározza az egész tér hangulatát. De melyik forma működik a legjobban?

Egy nő étkezik egy étkezőasztalnál
A lakberendezők szerint ez a legjobb etkezőasztal az otthonunkba

A lakberendezők a kerek étkezőasztalra szavaznak

A szakértők szerint a lakások nagy részében a kerek étkezőasztal a legpraktikusabb és legbarátságosabb választás.

A formája miatt mindenki egyenlő közelségben ül egymáshoz, ami sokkal intimebb, családiasabb légkört teremt. A kerek asztalnak nincsenek éles sarkai, ezért vizuálisan könnyebbnek hat, és kisebb helyiségekben sem tűnik nagynak vagy zavarónak.

A szakértők véleménye:

a kör alakú asztalok szépen ellensúlyozzák a legtöbb otthonban jelen lévő sok szögletes bútordarabot, így lágyítják a tér összképét.

Persze nem minden helyiséghez és életmódhoz illik

Ha valaki gyakran lát vendégül nagyobb társaságot, a hosszúkás, ovális forma lehet praktikusabb, mert több embert lehet kényelmesen köré ültetni. Ugyanakkor egy nagyobb nappali–étkező térben a kerek asztal is mutatós tud lenni, főleg ha könnyen bővíthető, vagy elegáns, karcsú lábakkal rendelkezik, amelyek nem zavarják a lábteret.

kerek étkezőasztal
A kerek étkezőasztal térbarát, esztétikus, barátságos

A döntésnél az is fontos, hogyan mozog körülötte a család

  • egy kör alakú asztalnál nincs „vége” a bútorvonalnak
  • a közlekedés is szabadabb
  • nincsenek útban az asztalsarkok, nem ütközünk nekik

Összességében a lakberendezők abban egyetértenek, hogy ha egy univerzális, sokféle lakásba jól illeszkedő megoldást keresünk, akkor a kerek étkezőasztal a legjobb választás:

térbarát, esztétikus, barátságos, és olyan atmoszférát teremt, ahol jó együtt lenni.

És végül is ez a legfontosabb: olyan étkezőasztalunk legyen, amely köré szívesen leülünk – akár kettesben, akár egy nagy családi vacsorára.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept