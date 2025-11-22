A lakberendezők szerint ez a formájú étkezőasztal a legideálisabb választás

Az étkezőasztal különleges helyet foglal el egy otthon életében: itt kezdődik a nap egy gyors kávéval, itt gyűlik össze a család egy hosszú vasárnapi ebédre, és sokszor itt zajlanak a hétköznapok legjobb beszélgetései is. Nem véletlen, hogy lakberendezők szerint egy jól megválasztott asztal nemcsak a funkcionalitást javítja, hanem meghatározza az egész tér hangulatát. De melyik forma működik a legjobban?
A lakberendezők a kerek étkezőasztalra szavaznak
A szakértők szerint a lakások nagy részében a kerek étkezőasztal a legpraktikusabb és legbarátságosabb választás.
A formája miatt mindenki egyenlő közelségben ül egymáshoz, ami sokkal intimebb, családiasabb légkört teremt. A kerek asztalnak nincsenek éles sarkai, ezért vizuálisan könnyebbnek hat, és kisebb helyiségekben sem tűnik nagynak vagy zavarónak.
A szakértők véleménye:
Persze nem minden helyiséghez és életmódhoz illik
Ha valaki gyakran lát vendégül nagyobb társaságot, a hosszúkás, ovális forma lehet praktikusabb, mert több embert lehet kényelmesen köré ültetni. Ugyanakkor egy nagyobb nappali–étkező térben a kerek asztal is mutatós tud lenni, főleg ha könnyen bővíthető, vagy elegáns, karcsú lábakkal rendelkezik, amelyek nem zavarják a lábteret.
A döntésnél az is fontos, hogyan mozog körülötte a család
- egy kör alakú asztalnál nincs „vége” a bútorvonalnak
- a közlekedés is szabadabb
- nincsenek útban az asztalsarkok, nem ütközünk nekik
Összességében a lakberendezők abban egyetértenek, hogy ha egy univerzális, sokféle lakásba jól illeszkedő megoldást keresünk, akkor a kerek étkezőasztal a legjobb választás:
térbarát, esztétikus, barátságos, és olyan atmoszférát teremt, ahol jó együtt lenni.
És végül is ez a legfontosabb: olyan étkezőasztalunk legyen, amely köré szívesen leülünk – akár kettesben, akár egy nagy családi vacsorára.