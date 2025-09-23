Egyszerű, de kihagyhatatlan lépés: így készítsd a kelkáposzta-főzeléket, hogy ne legyen kesernyés

Veletek is előfordult már, hogy a kelkáposztafőzelék-élményt elrontotta a kellemetlen, kesernyés mellékíz? Most ennek kiküszöbölésére adunk egy szuper tippet, hogy többet ne legyen keserű a kelkáposzta-főzeléked!
Most felejtsük el a rosszféle menzás emlékeket, amikor egy ízetlen vagy éppen keserű, tartalmatlan kelkáposzta-főzelék volt az ebédünk. Ezt a nagyon is egészséges, több szempontból is kedvelhető zöldséget, főzelékként készítjük a leggyakrabban, aminek keserű ízétől könnyedén meg tudunk szabadulni egy egyszerű, de kihagyhatatlan lépéssel.
Tipp:
Így garantált nem fog visszaköszönni a keserű ízvilág. Ha pedig szeretnénk még inkább egyedivé tenni a kelkáposzta-főzeléket, akkor főzzünk bele valamilyen füstölt húst vagy akár szalonnát, mert nagyon jól áll neki a füstösség.
Ezeket a fűszereket is szereti a kelkáposzta-főzelék:
- fokhagyma,
- babérlevél,
- majoránna,
- szerecsendió.
Receptajánló:
Ha pedig csak azért nem fogyasztod szívesen a kelkáposzta-főzeléket, mert puffaszt és hasi görcsöket hív életre, akkor adj hozzá egy kis őrölt köményt.