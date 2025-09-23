Család

2025.09.23.

Egyszerű, de kihagyhatatlan lépés: így készítsd a kelkáposzta-főzeléket, hogy ne legyen kesernyés

Nosalty profilképe Nosalty

Imádjuk a kelkáposztát, hiszen ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, rostban bővelkedő, méregtelenítő, valamint koleszterin- és vércukorszint csökkentő hatású szuperzöldség. Most talán az egyik leggyakoribb felhasználási formájához adunk egy kis segítséget, hogy a kesernyés ízt örökre száműzzük! Lássuk, mai Napi Tippünket!

Veletek is előfordult már, hogy a kelkáposztafőzelék-élményt elrontotta a kellemetlen, kesernyés mellékíz? Most ennek kiküszöbölésére adunk egy szuper tippet, hogy többet ne legyen keserű a kelkáposzta-főzeléked!

Kelkáposzta-főzelék
Egyszerű, de kihagyhatatlan lépés: így készítsd a kelkáposzta-főzeléket, hogy ne legyen kesernyés

Most felejtsük el a rosszféle menzás emlékeket, amikor egy ízetlen vagy éppen keserű, tartalmatlan kelkáposzta-főzelék volt az ebédünk. Ezt a nagyon is egészséges, több szempontból is kedvelhető zöldséget, főzelékként készítjük a leggyakrabban, aminek keserű ízétől könnyedén meg tudunk szabadulni egy egyszerű, de kihagyhatatlan lépéssel.

Tipp:

A keserű íz száműzéséhez pedig nem kell más, mint a főzés előtti sós vízben való előfőzés, és alapos öblítés.

Így garantált nem fog visszaköszönni a keserű ízvilág. Ha pedig szeretnénk még inkább egyedivé tenni a kelkáposzta-főzeléket, akkor főzzünk bele valamilyen füstölt húst vagy akár szalonnát, mert nagyon jól áll neki a füstösség.

Ezeket a fűszereket is szereti a kelkáposzta-főzelék:

  • fokhagyma,
  • babérlevél,
  • majoránna,
  • szerecsendió.

Receptajánló:

Ha pedig csak azért nem fogyasztod szívesen a kelkáposzta-főzeléket, mert puffaszt és hasi görcsöket hív életre, akkor adj hozzá egy kis őrölt köményt.

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

brownie

Legszaftosabb brownie

Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept