Imádjuk a kelkáposztát, hiszen ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, rostban bővelkedő, méregtelenítő, valamint koleszterin- és vércukorszint csökkentő hatású szuperzöldség. Most talán az egyik leggyakoribb felhasználási formájához adunk egy kis segítséget, hogy a kesernyés ízt örökre száműzzük! Lássuk, mai Napi Tippünket!

Veletek is előfordult már, hogy a kelkáposztafőzelék-élményt elrontotta a kellemetlen, kesernyés mellékíz? Most ennek kiküszöbölésére adunk egy szuper tippet, hogy többet ne legyen keserű a kelkáposzta-főzeléked!

Egyszerű, de kihagyhatatlan lépés: így készítsd a kelkáposzta-főzeléket, hogy ne legyen kesernyés

Most felejtsük el a rosszféle menzás emlékeket, amikor egy ízetlen vagy éppen keserű, tartalmatlan kelkáposzta-főzelék volt az ebédünk. Ezt a nagyon is egészséges, több szempontból is kedvelhető zöldséget, főzelékként készítjük a leggyakrabban, aminek keserű ízétől könnyedén meg tudunk szabadulni egy egyszerű, de kihagyhatatlan lépéssel.

Tipp: A keserű íz száműzéséhez pedig nem kell más, mint a főzés előtti sós vízben való előfőzés, és alapos öblítés.

Így garantált nem fog visszaköszönni a keserű ízvilág. Ha pedig szeretnénk még inkább egyedivé tenni a kelkáposzta-főzeléket, akkor főzzünk bele valamilyen füstölt húst vagy akár szalonnát, mert nagyon jól áll neki a füstösség.

Ezeket a fűszereket is szereti a kelkáposzta-főzelék:

Receptajánló:

Ha pedig csak azért nem fogyasztod szívesen a kelkáposzta-főzeléket, mert puffaszt és hasi görcsöket hív életre, akkor adj hozzá egy kis őrölt köményt.