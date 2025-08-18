3 növény, amit még most érdemes elültetni, ha virágzó kertre vágysz

Még mindig vannak virágok, amelyeket érdemes elültetni augusztusban, hogy a kerted ősszel és jövő tavasszal is virágáradatban ússzon!

Az augusztusi hónap még ideális arra, hogy új virágokat ültessünk a kertbe, amelyek színpompás megjelenésükkel és változatos formáikkal szebbé varázsolják kertet!

Kerti kankalin

A polyanthus egy hibrid primula, amely tavasszal és ősszel virágzik. Ezek a virágok különösen kedvelik a hűvösebb időjárást, így az augusztusi ültetés biztosítja, hogy ősszel már teljes pompájukban tündököljenek. A polyanthus virágai rendszeres öntözést igényelnek, különösen a szárazabb időszakokban, és érdemes őket tápanyagban gazdag, jól vízelvezető talajba ültetni.

Szeplőlapu

A szeplőlapu (Cerinthe major ‘Purpurascens’) egy különleges megjelenésű virág, amely bíbor színű virágaival és ezüstös leveleivel hívja fel magára a figyelmet. Ez a növény kedveli a napos helyeket és a jól vízelvezető talajt. Rendszeres öntözést igényel, de ügyelni kell arra, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mivel a pangó vizet nem tolerálja.

Borzaskata

A borzaskata csipkeszerű leveleivel és bájos virágaival válik a kert ékességévé. Augusztusban elültetve gyorsan fejlődik, tavasszal már színes virágokkal hálálja meg a gondoskodást. A borzaskata szereti a napos helyeket és a mérsékelt öntözést, túlzottan nedves talajban könnyen gyökérrothadást kaphat.

Forrásunk volt.