3 növény, amit még most érdemes elültetni, ha virágzó kertre vágysz

Az augusztusi hónap még ideális arra, hogy új virágokat ültessünk a kertbe, amelyek színpompás megjelenésükkel és változatos formáikkal szebbé varázsolják kertet!
5 színpompás virág és növény a mesébe illő őszi kertbe
Ha igazán tüneményes őszi kertre vágysz, annak egyik legjobb módja az, ha teleülteted színes virágokkal. A szép látvány mellett csak ráadás a kellemes illat, ami megcsapja az orrod, ha kilépsz a kertbe. 5 olyan őszi virágot mutatunk, ami igazán szemet gyönyörködtető!Nosalty
4 tanács, hogy még a szomszédok is megirigyeljék az őszi...
Ha a kertedben lévő szomorú lehulló falevelek helyett inkább színpompás növényeket, virágokat, bokrokat és fákat nézegetnél, akkor kövesd az alábbi egyszerű tippjeinket.Nosalty
5 leggyakoribb hiba, amit az őszi kerti munka során követhetsz...
Bár még tart a vénasszonyok nyara, már most érdemes elgondolkodni a kerted téli védelmén, különben a hőn dédelgetett növényeid bánhatják.Nosalty
Kerti kankalin
A polyanthus egy hibrid primula, amely tavasszal és ősszel virágzik. Ezek a virágok különösen kedvelik a hűvösebb időjárást, így az augusztusi ültetés biztosítja, hogy ősszel már teljes pompájukban tündököljenek. A polyanthus virágai rendszeres öntözést igényelnek, különösen a szárazabb időszakokban, és érdemes őket tápanyagban gazdag, jól vízelvezető talajba ültetni.
Szeplőlapu
A szeplőlapu (Cerinthe major ‘Purpurascens’) egy különleges megjelenésű virág, amely bíbor színű virágaival és ezüstös leveleivel hívja fel magára a figyelmet. Ez a növény kedveli a napos helyeket és a jól vízelvezető talajt. Rendszeres öntözést igényel, de ügyelni kell arra, hogy a talaj ne legyen túl nedves, mivel a pangó vizet nem tolerálja.
Borzaskata
A borzaskata csipkeszerű leveleivel és bájos virágaival válik a kert ékességévé. Augusztusban elültetve gyorsan fejlődik, tavasszal már színes virágokkal hálálja meg a gondoskodást. A borzaskata szereti a napos helyeket és a mérsékelt öntözést, túlzottan nedves talajban könnyen gyökérrothadást kaphat.