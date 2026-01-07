Nem csak január 6-a: Tudtátok, hogy létezik egy másik „hivatalos" dátum is a karácsonyfa leszedésére?

Fogadjunk, hogy kevesen hallottatok erről a dátumról. A keresztény hagyományok szerint ugyanis nem csak vízkeresztkor „ér" leszedni a karácsonyfát.

A karácsonyfát a legtöbben vízkeresztkor, azaz január hatodikán szedjük le, attól függetlenül, hívők vagyunk-e vagy sem. Ez egy hagyomány, megszokás, régen pedig praktikus okai is voltak: legtöbbünknek lucfenyője volt otthon, ami ekkorra már rendesen hullatta a tűleveleit.

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján is leszedhetjük a karácsonyfát Fotóadományozó: Kis Péter, 1982 / Fortepan

De azt tudtátok, hogy van egy másik, későbbi „hivatalos" dátum is január 6. vízkereszt mellett a fa leszedésére, ami szintén a keresztény hagyományokhoz igazodik?

A vízkeresztről:

Január hatodika egyben a karácsonyi időszak végét is jelenti, ugyanis a december 25-én kezdődő ünnep hivatalosan tizenkét napig tart. Ezt követően indul a farsang, ami, mint ismeretes, a nagyböjtig tart. A húsvét pontos dátuma pedig évről évre változik, és a hamvazószerda időpontjától függ - írja a Sokszínűvidék.

Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja: Ha szeretnél még gyönyörködni a karácsonyfában, de a hagyományokat is tartanád, ezen a napon is leszedheted a díszeket.

Miről is szól Gyertyaszentelő Boldogasszony napja?

Ezen a napon lépett be a templomba Mária és József a gyermek Jézussal, Gyertyaszentelő ideje pedig még ünnepi időszaknak számít, így a karácsonyfa is állhat.

Az egész januáron át kitartott ünnepi időszaknak szimbolikus jelentése is volt a mélyen hívő családokban:

a karácsonyfa fénye ezáltal bevilágítja a tél legzordabb, legsötétebb heteit, így az ünnep lezárása nem más, mint a fény győzelme.

Forrásunk volt.