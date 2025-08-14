A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával együttműködve újabb intézkedést tett a fogyasztók egészségének védelme és a jogsértő kereskedelmi gyakorlatok felszámolása érdekében. Az NKFH hatósági ellenőrzést folytat a „Kalóriakirály” néven publikáló influenszer ellen, aki a hatósági intézkedések ellenére továbbra is jogszerűtlenül forgalmazza a veszélyes étrend-kiegészítő termékeit. A vizsgálat során élelmiszer-hamisításra – azaz lényeges tulajdonságra vonatkozó félrevezető jelölésre és egyéb jelölési hibákra – derült fény.

Korábban már mi is írtunk a hamis zsírpusztító- és fogyasztószerek visszahívásáról, melyek egy bizonyos Kalóriakirály néven futó influenszer vállalkozásához köthetőek. A korábban történtek ellenére továbbra is forgalomban maradtak a kifogásolt termékek: a két hatóság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a „Kalóriakirály” termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban. Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke – a https://kaloria-kiraly.com oldalon feltüntetett akciós árak alapján – közel 5,5 millió forintra tehető. A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során.

Hatósági razzia a „Kalóriakirály” ellen: milliós értékű étrend-kiegészítőket foglaltak le forrás

A zárolt három termék –

• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),

• KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),

• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ EXTRA 37,67%-KAL TÖBB HATÓANYAG étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db) –

lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.

Az NKFH korábban elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, és kötelezte a domain-szolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer – aki a forgalmazásért is felelős – egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, tudatosan kijátszva a hatósági döntést. Ezt követően – a hazai lakcím ismeretében - megtörtént a termék forgalomból való kivonására kötelező végzés és az eljárás megindításáról szóló tájékoztató levél kiküldése az influenszer részére is.

Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak. A félrevezető állításokkal hirdetett termékek veszélyt jelenthetnek például a gyógyszert szedőkre.

A hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel fellép annak érdekében, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek forgalomba. Az NKFH és a NAV közös együttműködése jelentősen növeli az ellenőrzések hatékonyságát, és gyors, eredményes beavatkozást tesz lehetővé a fogyasztókat és a jogkövető vállalkozásokat egyaránt súlyosan sértő, tudatosan jogellenes gyakorlatot folytatókkal szemben.

Forrásunk volt.