Hatósági razzia a „Kalóriakirály” ellen: milliós értékű étrend-kiegészítőket foglaltak le

Korábban már mi is írtunk a hamis zsírpusztító- és fogyasztószerek visszahívásáról, melyek egy bizonyos Kalóriakirály néven futó influenszer vállalkozásához köthetőek. A korábban történtek ellenére továbbra is forgalomban maradtak a kifogásolt termékek: a két hatóság munkatársai összehangolt ellenőrzést tartottak a „Kalóriakirály” termékeit raktározó és forgalmazó logisztikai központban. Az akció eredményeként az NKFH ellenőrei több mint 1500 doboz, hamisítványnak minősülő étrend-kiegészítőt foglaltak le, amelyek piaci értéke – a https://kaloria-kiraly.com oldalon feltüntetett akciós árak alapján – közel 5,5 millió forintra tehető. A hatóságok szorosan együttműködve dolgoztak annak érdekében, hogy a jogsértő termékek kikerüljenek a forgalomból, a logisztikai központ pedig példamutató módon együttműködött a hatósági intézkedések során.
A zárolt három termék –
• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ SZÉRUM étrend-kiegészítő kapszula L-karnitinnel, krómmal és növényi kivonatokkal (16,2 g),
• KALÓRIAKIRÁLY ÉHSÉGŰZŐ ELIXÍR étrend-kiegészítő kapszula növényi kivonatokkal (13,9 g/30 db),
• KALÓRIAKIRÁLY ZSÍRPUSZTÍTÓ EXTRA 37,67%-KAL TÖBB HATÓANYAG étrend-kiegészítő kapszula (16,05 g/30 db) –
lényeges tulajdonságaikra vonatkozóan félrevezető jelöléseket tartalmaztak, ami a hatályos jogszabályok értelmében élelmiszer-hamisításnak minősül. A termékeken nem jelölték meg azokat a kockázati csoportokat, akik számára a fogyasztás kifejezetten veszélyes lehet.
Az NKFH korábban elrendelte a termékek forgalmazásának megszüntetését, és kötelezte a domain-szolgáltatót a termékeket kínáló weboldal felfüggesztésére. Ennek ellenére az influenszer – aki a forgalmazásért is felelős – egy külföldi üzemeltetésű domain alatt újra elérhetővé tette a termékeket, tudatosan kijátszva a hatósági döntést. Ezt követően – a hazai lakcím ismeretében - megtörtént a termék forgalomból való kivonására kötelező végzés és az eljárás megindításáról szóló tájékoztató levél kiküldése az influenszer részére is.
Az NKFH ismételten felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják meg a Kalóriakirály néven forgalmazott étrend-kiegészítőket, mivel azok nem felelnek meg a hazai és uniós élelmiszerjogi előírásoknak. A félrevezető állításokkal hirdetett termékek veszélyt jelenthetnek például a gyógyszert szedőkre.
A hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel fellép annak érdekében, hogy ezek a készítmények ne kerülhessenek forgalomba. Az NKFH és a NAV közös együttműködése jelentősen növeli az ellenőrzések hatékonyságát, és gyors, eredményes beavatkozást tesz lehetővé a fogyasztókat és a jogkövető vállalkozásokat egyaránt súlyosan sértő, tudatosan jogellenes gyakorlatot folytatókkal szemben.