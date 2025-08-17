Életmód

Nem véletlen fájhat a hasad a kaliforniai paprikától: ezekkel a trükkökkel tedd könnyebben emészthetőbbé

A kaliforniai paprika rendkívül egészséges, ám egyesek számára bonyodalmakat okozhat a megemésztése. Nézzük, milyen módszerekkel trükközhetünk, hogy nekünk ne legyen vele gondunk!

A kaliforniai paprika sokak kedvence: színes, zamatos, tele van vitaminnal, és rengeteg ételhez passzol. Egy gond van vele – nem mindenki gyomra barátkozik meg vele könnyen. Ha mi is imádjuk, de gyakran érezzük nehéznek a fogyasztását, érdemes megfogadni néhány tanácsot.

Kaliforniai paprika
Milyen trükkökkel lesz könnyebben emészthető a kaliforniai paprika?

Miért fontos a vágás iránya?

Az egyik legfontosabb trükk például az, hogy a paprikát vízszintesen szeleteljük, ne függőlegesen, ahogy általában szoktuk.

Mondjuk, miért: a paprika felületén futó rostok – amelyek megnehezítik az emésztést – jellemzően hosszanti irányban rendeződnek. Ha vízszintesen vágjuk fel a zöldséget, ezek a rostok megrövidülnek, így a paprika sokkal „könnyebb” lesz a gyomrunknak.

Hő és ízek segítségével még barátságosabbá tehetjük

A rostok puhításának másik módja, ha a paprikát sütjük vagy grillezzük. A fokhagymával és olívaolajjal való főzés is segíti az emésztést, mivel ezek az alapanyagok olyan enzimeket szabadítanak fel, amelyek támogatják a paprika lebontását. Egy különleges konyhai trükk: főzés közben tegyünk a paprikához pár gerezd almát. A benne lévő fruktóz és pektin könnyebbé teszi az ételt, ráadásul enyhe, kellemes édességet is ad neki.

Magok, fehér erek, héj – a három „nehéz” elem

Ha az emésztőrendszerünk extra figyelmet igényel, főzés előtt érdemes eltávolítani a magokat és a fehér hártyás ereket a paprikánkból. Ezek nemcsak kesernyés ízt adhatnak, de a gyomrunknak is nehezebbek.

A héj szintén gyakori „bűnös”: bár tele van tápanyaggal, nehezen bomlik le. Szerencsére könnyen lehúzhatjuk, ha a paprikát sütőben, grillen vagy nyílt láng felett addig pirítjuk, amíg a héja feketére ég.

Ezután zárjuk műanyag zacskóba vagy fedett tálba pár percre – a gőz fellazítja a héjat, így könnyedén lehúzhatjuk.

Ezekkel az egyszerű trükkökkel nemcsak ízletesebb, hanem gyomorbarátabb fogásokat is készíthetünk paprikából – így bátran fogyaszthatjuk ezt az ízletes és egyébként nagyon egészséges zöldséget.

