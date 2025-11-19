Szavazott a parlament: tiltólistás lett Magyarországon ez a húsféle

November 18-án jelentős többséggel szavazta meg a magyar parlament, hogy betiltsák a műhúsok előállítását valamint forgalomba hozatalát az országban.

Még márciusban számoltunk be arról, hogy a kormány a műhúsok betiltását tervezi. A javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, és Nagy István agrárminiszter jegyezte. A szavazásra végül november 18-án, kedden került sor, és a parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot – írja az Agrárszektor.

A jogszabálytervezet a laboratóriumi hús előállítását és forgalomba hozatalát tekintetében általános tilalmat vezet be, „az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében”.

Mi az a műhús? Műhúsnak, pontosabban tenyészett húsnak nevezzük a sejtalapú, laboratóriumban előállított húsokat. Ezeket állati sejtekből, például izomsejtekből hozzák létre úgy, hogy egy kis mintát tápanyagban gazdag környezetbe helyeznek, ami ezáltal szaporodásnak és növekedésnek indul. A sejtekből ezután különböző hústermékeket állítanak elő.

Tehát nem egy növényi alapú húspótlóról van szó, hanem állati eredetű termékről, aminek az előállításához nem kellett az állatot felnevelni, majd megölni.

Ahogy korábban írtunk róla, a tervezet indoklása szerint az élelmiszerek nem elhanyagolható része épül be az emberi szervezetbe, ezért mindent meg kell tenni a felmerülő negatív hatások elkerülése és csökkentése érdekében. Az Agrárminisztérium pedig már korábban is úgy vélekedett a műhúsról, hogy fogyasztása több aggályt is felvet az egészségre nézve, és a vidék fenntarthatóságára és a környezetre is rossz hatással van.

Az EU-ban egyébként Olaszország volt az első tagállam 2023-ban, amely meglépte a műhús gyártásának és kereskedelmének betiltását.

