Szavazott a parlament: tiltólistás lett Magyarországon ez a húsféle

Még márciusban számoltunk be arról, hogy a kormány a műhúsok betiltását tervezi. A javaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be, és Nagy István agrárminiszter jegyezte. A szavazásra végül november 18-án, kedden került sor, és a parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot – írja az Agrárszektor.
A jogszabálytervezet a laboratóriumi hús előállítását és forgalomba hozatalát tekintetében általános tilalmat vezet be, „az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében”.
Mi az a műhús?
Tehát nem egy növényi alapú húspótlóról van szó, hanem állati eredetű termékről, aminek az előállításához nem kellett az állatot felnevelni, majd megölni.
Ahogy korábban írtunk róla, a tervezet indoklása szerint az élelmiszerek nem elhanyagolható része épül be az emberi szervezetbe, ezért mindent meg kell tenni a felmerülő negatív hatások elkerülése és csökkentése érdekében. Az Agrárminisztérium pedig már korábban is úgy vélekedett a műhúsról, hogy fogyasztása több aggályt is felvet az egészségre nézve, és a vidék fenntarthatóságára és a környezetre is rossz hatással van.
Az EU-ban egyébként Olaszország volt az első tagállam 2023-ban, amely meglépte a műhús gyártásának és kereskedelmének betiltását.