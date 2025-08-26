4 millió forintot sikkasztott a húsbolti eladónő: ez volt a trükkje

4 millió forintnyi húst sikkasztott ügyes trükkel egy húsbolti eladó. A Győri Járási Ügyészség bíróság elé állította a 45 éves nőt.

Alig 6 hónap alatt sikerült 4 millió forintot elcsalnia Magyarországon egy húsbolti eladónak. A csalás kitudódott, bírósági eljárás indult a nő ellen.

Eladóként 4 milliót sikkasztott a húsokkal: ez volt a trükkje

A 45 éves, húsbolti eladóként dolgozó nő alig több mint fél év alatt sikkasztott 4 millió forintot, amit úgy tehetett meg, hogy ő végezte a beérkező áru átvételét, bevételezését és időszakos leltárkészítését is.

A nő 2022 tavaszától kezdve egészen nyár végéig a beszállított termékek mennyiségét nem a szállítólevélen szereplő valós mennyiséggel megegyezően vitte fel a készletező programban, hanem annál kevesebbet, a különbözetet pedig elsikkasztotta.

A sikkasztással vádolt nő akár 5 év börtönt is kaphat .

Forrásunk volt.