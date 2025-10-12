Érdemes néha átfutni a szupermarketek akciós újságát, mert mindig akad olyan termék, aminek megörülhetünk. Mi most a Penny kínálatát szemléztük, és most már azt is tudjuk, miért fogunk betérni.

A Penny október 20-tól kínálja igen olcsón húsáruját, amit érdemes a bevásárlólistára is felvésni, hiszen egyszerre készülhet belőle ízes leves és laktató főétel.

Hihetetlen olcsó a Penny húsáruja: leves és főétel egyszerre készülhet belőle

Talán az sem véletlen, hogy mindössze 2 napon át él az akció, hiszen október 20-21. között csaphatunk le a Penny termékére.

Az egész (hűtött) csirke kilója mindössze 979 forint lesz.

Az egész csirke azért jó választás, mert sokoldalú, gazdaságos és ízletes alapanyag. Egyetlen csirkéből többféle ételt is el lehet készíteni: például a főzés során keletkező leves nemcsak tápláló előétel, hanem a megfőtt húsból második fogást is varázsolhatunk.

Két fogás egy termékből

Ha a csirkét egészben főzzük meg zöldségekkel, finom házi húslevest kapunk, a megfőtt húst pedig felhasználhatjuk főételként, például rizses csirkéhez, tésztás ételhez, salátához. Emellett a csontokból és bőrből kiváló alaplevet lehet készíteni, amit később más ételekhez is felhasználhatunk. Így egy egész csirke egyszerre több fogás alapját is adja, minimális pazarlással és maximális ízzel.

Receptajánló:

