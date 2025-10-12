Életmód

2025.10.12.

Hihetetlen olcsó a Penny húsáruja: leves és főétel egyszerre készülhet belőle

Nosalty profilképe Nosalty

Érdemes néha átfutni a szupermarketek akciós újságát, mert mindig akad olyan termék, aminek megörülhetünk. Mi most a Penny kínálatát szemléztük, és most már azt is tudjuk, miért fogunk betérni.

A Penny október 20-tól kínálja igen olcsón húsáruját, amit érdemes a bevásárlólistára is felvésni, hiszen egyszerre készülhet belőle ízes leves és laktató főétel.

Húspult
Hihetetlen olcsó a Penny húsáruja: leves és főétel egyszerre készülhet belőle

Talán az sem véletlen, hogy mindössze 2 napon át él az akció, hiszen október 20-21. között csaphatunk le a Penny termékére.

Az egész (hűtött) csirke kilója mindössze 979 forint lesz.

Az egész csirke azért jó választás, mert sokoldalú, gazdaságos és ízletes alapanyag. Egyetlen csirkéből többféle ételt is el lehet készíteni: például a főzés során keletkező leves nemcsak tápláló előétel, hanem a megfőtt húsból második fogást is varázsolhatunk.

Penny akciós újság
Két fogás egy termékből

Ha a csirkét egészben főzzük meg zöldségekkel, finom házi húslevest kapunk, a megfőtt húst pedig felhasználhatjuk főételként, például rizses csirkéhez, tésztás ételhez, salátához. Emellett a csontokból és bőrből kiváló alaplevet lehet készíteni, amit később más ételekhez is felhasználhatunk. Így egy egész csirke egyszerre több fogás alapját is adja, minimális pazarlással és maximális ízzel.

Receptajánló:

További akciókért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

édes gofri

Gofri édesen

Kinek van kedve egy puha tésztájú, mégis roppanós külsejű, édes, gofrihoz? Legnagyobb szerencsénkre semmi extra dolgot nem kell felkutatnunk azért, hogy az asztalra kerüljön, mégis van ...

babfőzelék

Krémes erdélyi fehérbabfőzelék

Ha szereted a tartalmas, otthonos főzelékeket, ez az erdélyi tejszínes fehérbabfőzelék garantáltan a kedvenced lesz! A csombor és a lestyán fűszeres aromája, a tejszínes habarás ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept