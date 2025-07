Sokáig szinte megkérdőjelezhetetlennek tűnt, hogy napi 10 ezer lépés a minimum, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy fittebbek és egészségesebbek legyünk. Ez a szám azonban nem tudományos alapokon nyugszik: a hatvanas évek Japánjában, egy lépésszámláló kampányában bukkant fel először, és innen terjedt el világszerte.

Nem kell napi 10 ezer lépés, már ennyi séta is jelentősen javíthatja az egészséget Getty Images

Most viszont egy nemzetközi kutatócsoport az elmúlt évek összes releváns tanulmányát újraelemezte. Az eredmények közel 160 ezer ember adatain alapulnak, és azt mutatják: már jóval kevesebb lépésszámmal is komoly egészségügyi előnyöket érhetünk el.

Napi 7000 lépés már jelentősen csökkenti a korai halálozás kockázatát – egészen pontosan közel 50%-kal, azokhoz képest, akik naponta mindössze kétezer lépést tesznek meg - írja a Lancet Public Health szaklap összefoglalója.

Ráadásul nem csak az élettartamot befolyásolja pozitívan a rendszeres séta:

a demencia kialakulásának esélye 38%-kal alacsonyabb

kialakulásának esélye alacsonyabb a többet mozgók körében a depresszió előfordulása 22%-kal csökkent

előfordulása csökkent míg a cukorbetegség kialakulásának kockázata 14%-kal volt alacsonyabb azoknál, akik többet gyalogoltak.

A kutatók szerint ugyanakkor a 7000 lépés feletti napi aktivitás már csak minimális további előnnyel jár – a leglátványosabb hatás eddig a pontig figyelhető meg. Fontos azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy a több mozgás káros vagy felesleges lenne – aki már most is aktív életmódot folytat, érdemes ezt továbbra is fenntartania.

Forrásunk volt.

Még többet az egészséges életmódról itt találsz: