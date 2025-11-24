A brazil módi, amitől a töltött sült krumpli igazán laktató, téli komfortkaja lesz

Négy darab sajt. Ennyi kell ahhoz, hogy elkészítsd azt, amit a brazilok a töltött burgonya, vagyis a batata recheada királyának tartanak. Ezt a négysajtos változatot quatro queijosnak (szó szerint azt jelenti portugálul, hogy négy sajt) hívják, és egy krémes, laktató fogásról van szó. Nincs tejföl. Nincsenek szalonnadarabkák a tetején. Csak sajt. Próbáld ki egyszer, és a tél hátralévő részében garantáltan heti rendszerességgel fogod így készíteni a töltött burgonyát.
És mielőtt elhamarkodnánk a dolgot, nem, nem úgy készítjük a quatro queijost, hogy négy szelet lapkasajtot pakolunk a tetejére.
Ennek a töltött burgonyának a lényege, hogy a kvartett minden darabja más-más sajt – alacsony nedvességtartalmú mozzarella az extra rágós állagért, izgalmas provolone, pikáns gorgonzola és végül krémsajt. Egy kevés tejszín segít, hogy az egész kenhető masszává álljon össze.
Hogyan készítsd?
- Először szúrj néhány lyukat a krumplidba, süsd puhára,
- ezután vágj bele egy nyílást, és süsd tovább, amíg a héja ropogós és aranybarna nem lesz.
- A töltelék a négy sajtból, tejszínből és a krumpli kikapart húsából áll, simára keverve!
- Töltsd vissza a burgonyába – lehetsz bőkezű, most nem kell visszafogottnak lenni.
- Az egész mehet vissza a sütőbe vagy az airfryerbe, amíg minden megolvad, és meg nem jelennek a buborékok.
Ha tovább tuningolnád a burgonyát
Túlságosan egyhangú ez a krémes textúra? Akkor egy kis kontrasztért szórj a sajttöltelék tetejére némi vékonyra szeletelt krumplit. A ropogós burgonya tökéletesen feldobja a puha burgonyát.
Ha az ízeken csavarnál, a lehetőségek száma ismét csak végtelen. A metélőhagyma remek választás, mivel nem nyomja el a sajt ízét, de friss aromát ad hozzá, így nem lesz teljesen egysíkú az étel. A spenót is segít, ha még földesebb ízre vágysz. Egyszerűen csak keverd bele a töltelékbe. Füstös ízekre vagy kiéhezve? Bacon. Melegségre fáj a fogad, ami áttöri a tejtermékek ízét? A jalapeño paprikával vagy csípős szósszal nyakonöntve minden falat más lesz, mint az előző.
Csak egy szabály van: a sajtnak mindig a főszereplőnek kell lennie!
Ha a hozzáadott összetevők elnyomják az ízét, akkor már nem csak javítasz rajta, hanem teljesen átalakítod az ételt. Nincs ezzel semmi baj, de a brazil klasszikust szeretnéd elkészíteni, érdemes ezt észben tartani.