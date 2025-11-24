A brazil módi, amitől a töltött sült krumpli igazán laktató, téli komfortkaja lesz

A héjában sült egész krumpli olyan, mint az üres vászon: kedved szerint töltheted meg. De ha egy tanácsot megfogadsz tőlünk, kipróbálod a brazil módit, amivel egy igazi téli, laktató komfortkaját kaphatsz.

Négy darab sajt. Ennyi kell ahhoz, hogy elkészítsd azt, amit a brazilok a töltött burgonya, vagyis a batata recheada királyának tartanak. Ezt a négysajtos változatot quatro queijosnak (szó szerint azt jelenti portugálul, hogy négy sajt) hívják, és egy krémes, laktató fogásról van szó. Nincs tejföl. Nincsenek szalonnadarabkák a tetején. Csak sajt. Próbáld ki egyszer, és a tél hátralévő részében garantáltan heti rendszerességgel fogod így készíteni a töltött burgonyát.

A brazilok ezt a négy sajtot halmozzák a héjában sült krumplira

És mielőtt elhamarkodnánk a dolgot, nem, nem úgy készítjük a quatro queijost, hogy négy szelet lapkasajtot pakolunk a tetejére.

Ennek a töltött burgonyának a lényege, hogy a kvartett minden darabja más-más sajt – alacsony nedvességtartalmú mozzarella az extra rágós állagért, izgalmas provolone, pikáns gorgonzola és végül krémsajt. Egy kevés tejszín segít, hogy az egész kenhető masszává álljon össze.

Hogyan készítsd?

Először szúrj néhány lyukat a krumplidba, süsd puhára,

ezután vágj bele egy nyílást, és süsd tovább, amíg a héja ropogós és aranybarna nem lesz.

A töltelék a négy sajtból, tejszínből és a krumpli kikapart húsából áll, simára keverve !

! Töltsd vissza a burgonyába – lehetsz bőkezű, most nem kell visszafogottnak lenni.

Az egész mehet vissza a sütőbe vagy az airfryerbe, amíg minden megolvad, és meg nem jelennek a buborékok.

Ha tovább tuningolnád a burgonyát

Túlságosan egyhangú ez a krémes textúra? Akkor egy kis kontrasztért szórj a sajttöltelék tetejére némi vékonyra szeletelt krumplit. A ropogós burgonya tökéletesen feldobja a puha burgonyát.

Ha az ízeken csavarnál, a lehetőségek száma ismét csak végtelen. A metélőhagyma remek választás, mivel nem nyomja el a sajt ízét, de friss aromát ad hozzá, így nem lesz teljesen egysíkú az étel. A spenót is segít, ha még földesebb ízre vágysz. Egyszerűen csak keverd bele a töltelékbe. Füstös ízekre vagy kiéhezve? Bacon. Melegségre fáj a fogad, ami áttöri a tejtermékek ízét? A jalapeño paprikával vagy csípős szósszal nyakonöntve minden falat más lesz, mint az előző.

Csak egy szabály van: a sajtnak mindig a főszereplőnek kell lennie!

Ha a hozzáadott összetevők elnyomják az ízét, akkor már nem csak javítasz rajta, hanem teljesen átalakítod az ételt. Nincs ezzel semmi baj, de a brazil klasszikust szeretnéd elkészíteni, érdemes ezt észben tartani.

