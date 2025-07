A nyári szezon egyik legjobb zöldsége nemcsak egészséges, de még a makacs hasi zsír ellen is felveszi a harcot.

A zsigeri zsír a hasüreg mélyén, a belső szerveink körül raktározódik el, és bár kívülről nem mindig látható, komoly veszélyt jelenthet az egészségünkre. Ha a has körüli zsírpárnák látványosak, az sokszor arra utal, hogy a viszcerális zsírszint is magas lehet a szervezetünkben. Ez a rejtett zsírréteg növelheti többek között a 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegségek, a magas vérnyomás és akár egyes daganatok kockázatát is.

Ez az olcsó zöldség segíthet eltüntetni a zsigeri zsírt a dietetikus szerint Getty Images

A jó hír: nemcsak a mozgással és a stressz csökkentésével, hanem az étrendünk tudatos alakításával is sokat tehetünk a zsigeri zsír csökkentéséért. A zöldségek kiemelt szerepet kapnak ebben, és különösen egy tápanyagban gazdag növény emelkedik ki közülük – a spenót.

Miért olyan hatékony a spenót?

Csökkentheti a gyulladást és támogatja a zsírégetést

A spenót bővelkedik karotinoidokban, mint a lutein és a zeaxantin, amelyek nemcsak a szem egészségét védik, hanem gyulladáscsökkentő hatással is bírnak. A kutatások szerint azoknál, akiknél magas ezeknek az anyagoknak a szintje, kevesebb zsigeri zsír található a szervezetükben.

Rostban gazdag, eltelít és szabályozza a vércukrot

A főtt spenót egyetlen csészényi adagja már 4 gramm rostot tartalmaz, ami segít fenntartani a jóllakottság érzését, csökkenti a kalóriabevitelt, és hozzájárul az egészséges emésztéshez. A rostok szerepe különösen fontos a hasi zsír elleni küzdelemben.

Lassíthatja a zsír felhalmozódását

Tanulmányok alapján a karotinoidokban gazdag étrend összefügghet az alacsonyabb testzsírszázalékkal és kisebb derékkörfogattal. Bár a pontos mechanizmus még kutatás tárgya, úgy tűnik, ezek a vegyületek gátolhatják a zsírraktározást – köztük a legveszélyesebb zsigeri zsírépítést is.

Miért kell komolyan venni a zsigeri zsírt?

A zsigeri zsír azért különösen veszélyes, mert nemcsak egy esztétikai probléma, hanem belülről veszélyezteti a szervezet működését. Elősegíti a krónikus gyulladásokat, inzulinrezisztenciát okozhat, és hosszú távon súlyos betegségekhez vezethet. Mivel nehezen észrevehető, de komoly hatással van az anyagcserére, szív- és érrendszeri egészségre, fontos, hogy tudatos táplálkozással, rendszeres mozgással és stresszkezeléssel lépjünk ellene.

