Ez a gyümölcs erősíti a szívet, és csökkenti a koleszterinszintet, de szinte tudomást sem veszünk róla

Valószínűleg te is sokszor találkoztál már ezzel a hatalmas citrusfélével, akár a szuper- és hipermarketekben, akár a piacon, mégsem hagyott túl mély benyomást. Mégis érdemes egy kis figyelmet szentelni neki, hiszen egészségre gyakorolt hatása (is) megérdemli.

Ha eddig kerülted a pomelót, akkor érdemes vele megismerkedni, hiszen a legnagyobb citrusféleként ismert déli gyümölcs tápanyagainak köszönhetően nagyon jó immunerősítő, különösen a téli időszakban. Lássuk, miért érdemel nagyobb figyelmet a pomelo!

A pomelo jót tesz a szívnek, és csökkenti a rossz koleszterinszintet

A pomelo egy óriás citrom, de mégsem, hiszen alakja inkább a narancsra hajaz, színében mégis a citromhoz hasonul. Az egyik legizgalmasabb, ám annál inkább mellőzött citrusféle, ami a grépfrút elődjének tekinthető. A téli szezonban a boltok zöldség-gyümölcs osztályán szinte mindig helyet kap, viszont kevesek emelik le a polcról. A narancs, mandarin, de még a grépfrút is népszerűbb gyümölcs nála, pedig tápanyagait illetően nem kell szerénykednie.

Akár 2 kilós is lehet, 30 centiméter átmérővel, talán ez is közrejátszik abban, hogy sokan nem teszik a kosarukba.

Ennek ellenére nem nehezebb megpucolni, mint egy narancsot. Héja a világos zöldtől a a citromsárga bármilyen árnyalata lehet, húsa általában fehér. Kevésbé lédús, mint a grépfrút, cserébe nem okoz annyit bosszúságot pucolás közben. Íze inkább édes, enyhén kesernyés és savanykás.

Miért érdemes fogyasztani a pomelót?

Nem kevés rostot, C-vitamint, káliumot és antioxidánst tartalmaz, így sokoldalúan támogatja az egészséget. Rosttartalma segíti a bélműködés, és hosszantartó teltségérzetet biztosít, míg alacsony kalóriatartalma miatt (100 gramm 38 kcal-t tartalmaz) a diétázóknak is jóbarátja.

Alacsony glikémiás indexének hála, stabilan tartja a vércukrot, fogyasztása nem okot gondot az inzulinrezisztenciában vagy cukorbetegségben szenvedők számára.

Az érett, édes pomelónak még a C-vitamin-tartalma is magasabb, mint a citromnak vagy a narancsnak. Antioxidánsai pedig semlegesítik a szabad gyököket, védik a sejteket és gyulladáscsökkentő hatással is bírnak.

Egyes kutatások szerint a pomelo rendszeres fogyasztása segít csökkenteni a rossz koleszterinszintet, valamint a trigliceridszintet, ami közvetlen hatással van a szív- és érrendszer egészségére.

Hogyan használjuk a konyhában a pomelót?

Nyersen, magában fogyasztva is jóféle nassolnivaló, de adhatjuk gyümölcs- és zöldségsalátákhoz is, valamint húspácok összetevőjeként is remekel. Zabkásákba, desszertekbe is tehetjük, míg héja kandírozható, amit szintén kreatívan felhasználhatunk.

