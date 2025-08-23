3 magyar cukrászda, ahol beleharaphatsz az élethű gyümölcsdesszertekbe

A közösségi médiát ellepték az élethű gyümölcsdesszertek, és szerencsére már nem kell Los Angelesig vagy Szingapúrig utaznod, hogy megkóstolhasd ezeket! Három magyar cukrászdát mutatunk, ahol beleharaphatsz az élethű gyümölcsdesszertekbe.

Az élethű gyümölcsdesszertek nem új cukrászati fejlesztések (szemben mondjuk a dubaji csokival), az Instagram sztárcukrásza, Cedric Grolet már hosszú évek óta készíti őket. Mégis, az idei nyár lett az, amikor a valódira megszólalásig hasonlító citromok, málnák és mangók ellepték a közösségimédia-oldalakat. A jó hír, hogy már nem csak a képernyőn keresztül nézheted, ahogy amerikai influencerek nagyot harapnak a puha gyümölcskreációkba. A realisztikus desszertek már nálunk is megjelentek, így, ha megfogadtad, hogy ezentúl több gyümölcsöt eszel, mutatjuk is azt a három magyar cukrászdát, ahol ezt megteheted!

Ugyan nem kell több száz vagy ezer kilométert utazni a méregdrága süteményekért (nálunk sem olcsók, de külföldön még borsosabb az áruk), azért nem lehet minden sarki cukrászdában találkozni velük. De nincs is ebben semmi meglepő, hiszen ezek a desszertek magasfokú technikai tudást igényelnek.

A roppanós kérget és az élethű megjelenést nem egyszerű elérni, és akkor még az ízekre ki sem tértünk.

Így egyelőre három olyan magyar cukrászda van, amely bevállalta a virális desszertek elkészítését, viszont van egy olyan sanda gyanúnk, hogy a jövőben bővülni fog ez a lista.

NOUR

Ha virális trendekről van szó, a NOUR-ra mindig számíthatunk. Az elsők között voltak, akik a dubaji csokit elhozták a budapesti közönségnek, amit aztán az angyalhajcsoki követett, most pedig a realisztikus gyümölcsdesszertek vannak soron. A NOUR neve egyet jelent a magas minőséggel, ráadásul nemrég csatlakozott a csapathoz Enzsöl Balázs, akinek a gyümölcsdesszerteket is köszönhetjük, így mindenképp érdemes beleharapni a kívül ropogós, belül krémes málnáikba és almáikba.

Sulyán Cukrászda

A Sulyán Cukrászda nem aprózta el a mousse-alapú gyümölcsdesszertjeit, ugyanis kínálatukban már 13 féle gyümölcs közül lehet válogatni a kókusztól az áfonyán át (ez volt a 13. ízük) a körtéig. Bár a felhozatal igencsak széles, a szemfülesek gyorsan leszedik a friss gyümölcsöket, így érdemes lehet előzetesen odatelefonálni, hogy ne érjen csalódás.

Jakabfi Dávid Pâtissier

Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászdájában is egyre több termést hoz a gyümölcsfa: málna, mangó és cseresznye is terem rajta. Sőt, az élethű mogyoró sem maradhatott ki a kínálatból.

Ha pedig nemcsak enni szeretnéd a különleges dessszerteket, de az is érdekel, te hogyan készítheted el őket, akkor jó helyen jársz, ugyanis Jakabfi Dávid őszi tanfolyamai között már a realisztikus desszerteket is megtalálod.

Címlapkép: NOUR dessert Budaörs

