3 magyar cukrászda, ahol beleharaphatsz az élethű gyümölcsdesszertekbe

Az élethű gyümölcsdesszertek nem új cukrászati fejlesztések (szemben mondjuk a dubaji csokival), az Instagram sztárcukrásza, Cedric Grolet már hosszú évek óta készíti őket. Mégis, az idei nyár lett az, amikor a valódira megszólalásig hasonlító citromok, málnák és mangók ellepték a közösségimédia-oldalakat. A jó hír, hogy már nem csak a képernyőn keresztül nézheted, ahogy amerikai influencerek nagyot harapnak a puha gyümölcskreációkba. A realisztikus desszertek már nálunk is megjelentek, így, ha megfogadtad, hogy ezentúl több gyümölcsöt eszel, mutatjuk is azt a három magyar cukrászdát, ahol ezt megteheted!
Ugyan nem kell több száz vagy ezer kilométert utazni a méregdrága süteményekért (nálunk sem olcsók, de külföldön még borsosabb az áruk), azért nem lehet minden sarki cukrászdában találkozni velük. De nincs is ebben semmi meglepő, hiszen ezek a desszertek magasfokú technikai tudást igényelnek.
A roppanós kérget és az élethű megjelenést nem egyszerű elérni, és akkor még az ízekre ki sem tértünk.
Így egyelőre három olyan magyar cukrászda van, amely bevállalta a virális desszertek elkészítését, viszont van egy olyan sanda gyanúnk, hogy a jövőben bővülni fog ez a lista.
@laniebites which viral LA desserts are better?! Tu Cha vs. Aurora 🥭🍋🍓 #mukbang #viraldessert #mukbangeatingshow #dessert #losangeles #patisserie #foodie ♬ original sound - laniebites
NOUR
Ha virális trendekről van szó, a NOUR-ra mindig számíthatunk. Az elsők között voltak, akik a dubaji csokit elhozták a budapesti közönségnek, amit aztán az angyalhajcsoki követett, most pedig a realisztikus gyümölcsdesszertek vannak soron. A NOUR neve egyet jelent a magas minőséggel, ráadásul nemrég csatlakozott a csapathoz Enzsöl Balázs, akinek a gyümölcsdesszerteket is köszönhetjük, így mindenképp érdemes beleharapni a kívül ropogós, belül krémes málnáikba és almáikba.
@nourartofdesserts
❤️NOUR Roppanós Málna desszert📸 Budapesten és Budaörsön❤️ #viraldessert #fruitdessert #raspberry♬ eredeti hang - Nour - Art of desserts
Sulyán Cukrászda
A Sulyán Cukrászda nem aprózta el a mousse-alapú gyümölcsdesszertjeit, ugyanis kínálatukban már 13 féle gyümölcs közül lehet válogatni a kókusztól az áfonyán át (ez volt a 13. ízük) a körtéig. Bár a felhozatal igencsak széles, a szemfülesek gyorsan leszedik a friss gyümölcsöket, így érdemes lehet előzetesen odatelefonálni, hogy ne érjen csalódás.
@sulyan_cukraszda
Már 13 féle gyümölcs mousse-ból választhatsz nálunk!🥰 Ha nem szeretnél lemaradni a gyümölcs mousse-okról, rendeld meg személyes átvétellel a weboldalunkon: www.sulyancukraszda.hu ❤️ mousse-ból választhatsz nálunk!🥰 Ha nem szeretnél lemaradni a gyümölcs mousse-okról, rendeld meg személyes átvétellel a weboldalunkon: www.sulyancukraszda.hu ❤️ #moussecake#fruitcream#gyümölcsmousse #sulyánmousse #sulyáncukrászda♬ Potter Waltz (From "Harry Potter And The Goblet Of Fire") - The City of Prague Philharmonic Orchestra
Jakabfi Dávid Pâtissier
Jakabfi Dávid nagykanizsai cukrászdájában is egyre több termést hoz a gyümölcsfa: málna, mangó és cseresznye is terem rajta. Sőt, az élethű mogyoró sem maradhatott ki a kínálatból.
Ha pedig nemcsak enni szeretnéd a különleges dessszerteket, de az is érdekel, te hogyan készítheted el őket, akkor jó helyen jársz, ugyanis Jakabfi Dávid őszi tanfolyamai között már a realisztikus desszerteket is megtalálod.
@jakabfidavid
Cím: Nagykanizsa Jakabkúti utca 5. #nagykanizsa #jd #cukrászda #fagyizó #fagyi #fagylalt #realisticfood #realisticdessert♬ eredeti hang – Jakabfi Dávid - Jakabfi Dávid
Címlapkép: NOUR dessert Budaörs
Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!