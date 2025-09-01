A nyári hőség és kertben töltött idő gyakran hagy nyomot a gyepen – de még nincs veszve semmi! Most tehetsz azért, hogy jövőre ismét dús, puha és egészséges legyen a pázsitod.

A forró nyár nem kíméli a gyepet: mezítláb még élvezetes átsétálni rajta, de a szezon végére a fű gyakran megsínyli a meleg terhelését. Jó hír viszont, hogy még időben léphetsz, hogy a következő szezonra igazán szép legyen a zöld felület.

Így készítsd fel a gyepet ősszel, hogy jövőre dús és zöld legyen

A gyep „újraélesztése” hosszabb távon akkor hozza a legtöbb hasznot, ha évente kétszer végezzük el a gyepszellőztetést – tavaszra és őszre időzítve. Ez a művelet segít, hogy több levegő kerülhessen a talajba, ami javítja a gyökerek víz- és tápanyag felvételét.

A zöld gyep sikerének titka:

először a fű ápolása – alaposan lenyírva maximum 3 cm magasságra –,

majd következik a gyepszellőztetés géppel, amit akár vásárolhatsz, akár kölcsönözhetsz. Utána szórd ki a fűmagot, trágyázd meg, öntözd.

A következő fűnyírásig várj, amíg az új hajtások legalább 8 cm-re nőnek: ekkor állítsd vissza a fűmagasságot 4–5 cm-re. Ez segíti a gyep sűrűsödését.

Emellett ősszel a fű vitamin-, tápanyag-, (különösen kálium szempontjából gazdag) pótlására van szükség: a kifejezetten gyepre való, hosszú hatású műtrágya a legjobb választás. Fontos, hogy ezt csak a gyepszellőztetés vagy talajlazítás után alkalmazd.

A nitrogén-tartalom alacsonyabb, a kálium magasabb az őszi műtrágyákban: ez erősíti a sejtfalakat, sűríti a növényeket, és csökkenti a sejtnedvek fagyáspontját – így ellenállóbb lesz a fű a hideggel szemben!

