Mindörökké gulyás! 5 hely Budapesten, ahol mindig remekül készítik a magyar klasszikust

A gulyásleves amolyan komfortétel. Az ember kanalazza-kanalazza, és megnyugszik, hogy étkezési trendek jönnek és mennek, de ehhez a gazdagon zöldségezett, sűrű, paprikától pirosló, marhahústól gazdag leveshez mindig vissza lehet kanyarodni. Az igazi a bográcsos verzió, de ha épp nincs rá mód, otthoni körülmények között is elkészíthető.

Aki pedig nem akar neki állni élethosszig répát-zöldséget karikázni a konyhájában, annak mutatunk öt éttermet Budapesten, elegánstól a lazáig, ahol isteni gulyást készítenek, és ahova a külföldi barátokat is bátran el lehet vinni:

Remma’s Bistro Budapest

A belvárosban könnyű elveszni a magyaros étlappal csalogató éttermek tengerén, de aki odafigyel néhány apró részletre, az könnyedén kikerülheti a turistacsapdákat, azokon belül is a rettenetes, fagyasztóból szabadult gulyásutánzatokat.

A Rumbach-zsinagógától egy háznyira lévő Remma’s Bistro magyaros konyhát visz, de kellemetlen csárdahangulat nélkül, elegánsan, rövid étlappal, jó stílusban.

Az angus marhából készült gulyáslevesükből nagy- és kisadag egyaránt elérhető, ha előbbit néhány szelet finom kenyérrel elfogyasztjátok, másra talán már nem is lesz szükség. Illetve de, valamire mégis: egy isteni desszertre. A Remma’s a szemfülesek bisztrója, aki viszont egyszer rájuk talál, biztos vissza fog térni.

A Remma’s Bistro Budapest gulyása via

Budapest, Rumbach Sebestyén utca 7.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 12.00-22.00

Kismező

A Nagymező utca Andrássy-Bajcsy közé eső szakasza még mindig őriz valamicskét a Pesti Broadway hangulatából: színházi előadások előtt és után megtelnek a környékbeli éttermek-bisztrók, egyre nő a zsongás a teraszokon, és van valami időtlen, no meg szép ebben a nyüzsgésben. A Kismező is egyike azoknak a helyeknek a városban, ahol jól nyúlnak ahhoz, amit magyaros konyhának nevezünk, értsünk ezalatt bármit is. A menük között találunk Erdély, Felvidék és Hortobágy ihlette ételsort is.

Utóbbiban a sort a szürkemarhából főtt gulyásleves nyitja, és madártej zárja, kettő között túrós csuszával. Ennél perfektebb menüt nehéz lenne kitalálni.

Aki azonban úgy érzi, nem enne végig egy háromfogásos menüt, az nyugodtan kóstolja meg magában a gulyáslevesüket, amely tsárda (tál) és bisztró (tányér) adagban is kérhető.

A Kismező gulyása via

Budapest, Nagymező utca 19.

Nyitvatartás: vasárnap-csütörtök 12.00-22.00, péntek-szombat 12.00-23.00

N28 Wine and Kitchen

A Nagymező utca másik oldalán Nagy Szabolcs séf a konyha ura, aki saját magát merész hagyományőrzőként jellemzi. Alapanyagai frissek, hazai kistermelőktől származnak, az ízei úgy otthonosak és ismerősek, hogy közben mégis bujkál bennük valami friss és izgalmas.

Szabolcs a gulyást marhapofából főzi, és mangalicakolbászt is tesz bele, ami olyan párosítás, amiről lehet, hogy korábban nem hallottál, de tedd a szívedre a kezed, így második nekifutásra már nagyon szeretnéd megkóstolni, nem?

Na, ugye! Az N28 keddtől vasárnapig dél és három között ebédmenüvel várja a vendégeket, aztán hatig pihen a konyha, hogy az esti betérők már a teljes étlap kínálatából szemezgethessenek. Érdemes egy egész estét rájuk szánni és kóstolgatni, úgy az étlap, mint a borlap kínálatából, de ha csak egy levesre térnétek be hozzájuk, akkor is jól fogtok járni.

A N28 Wine and Kitchen gulyása via

Budapest, Nagymező utca 28.

Nyitvatartás: kedd-szombat 12.00-23.00

Terv Presszó

Mind jártunk már a Terv Presszóban, szervezett találkozók, spontán betérések, a kollégáim leszólítottak a teraszról típusú elcsábulások alkalmával, így tudjuk, mire vállalkozunk az itt induló estékkel. De azt tudjátok-e, hogy a Tervben harapnivalót is kínálnak, és nagyon jó gulyáslevest főznek? Na, most már mindenki tisztában van vele, hogy ide nemcsak akkor érdemes jönni, ha megszomjaztatok, a Terv akkor is tárt karokkal vár titeket, ha megéheztetek.

Megmondom őszintén, engem meglepett, hogy mennyire klassz a gulyáslevesük, elsőre nem gondoltam volna, hogy ennek a helynek a melegkonyhája is erős lehet, de annál kellemesebb volt a meglepetés.

Ha ti is meglepődnétek kellemesen, irány a Nádor utca!

A Terv Presszó gulyása via

Budapest, Nádor utca 19.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-22.00

Csiga Cafe

A Rákóczi tér egyre inkább maga mögött hagyja a rossz hírét, és a maga fésületlenségében otthonos hellyé vált, ahova nagyon szeretünk járni, legyen szó akár piacozásról, ázsiai hozzávalók beszerzéséről, vagy egy gyors ebédről-kávéról, esti sörözésről. Régi kedvencünk a Csiga, ahova reggeltől estig mindig jó jönni, szinte mintha hazajárnánk.

Az étlapjukon pedig, most mindenki lepődjön meg, van gulyásleves is, amit nem csűrnek-csavarnak, nem tupíroznak, egyszerűen csak jól elkészítik, leteszik elénk és jó étvágyat.

Most őszintén, egy átmulatott péntek után, meleg ölelésre vágyó szombati gyomorral kell ennél jobb?

A Csiga Cafe gulyása via

Budapest, Vásár utca 2.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 9.00-0.00

