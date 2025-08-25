Ezekre figyelj, ha jól akarsz grillezni!

A nyár és a kora ősz a grillezésben is csúcsszezon. A jó levegőn lenni egészséges, és a szabad tűzön készült étel is az lehet, ha felkészülten kezdünk hozzá a sütögetéshez. A grillezésnek is létezik ártalomcsökkentett módja, ehhez azonban mítoszok helyett a tények ismerete szükséges.

Vélekedés: a grillezés egészséges, a szabadtéri grillen sütött ételek nemcsak ízletesek, de élettani szempontból is kedvezőek.

Valóság: a szabadban lenni valóban egészséges, ám a szabadtéri sütésnél ugyanúgy be kell tartani az egészségünket védő előírásokat, mint a konyhában. A túlságosan magas hőmérsékleten történő sütés során például az egészségre ártalmas égéstermékek keletkeznek, amelyek elfogyasztása kockázatos lehet.

Grillparti füstmentesen – megvan hozzá a tudásod?

Vélekedés: egy kis füst csak használhat az étel ízének.

Valóság: a füst valóban egyedi ízt adhat. Ugyanakkor a túlságosan magas hőmérséklet jele is lehet, sőt akár az étel elszenesedésére is utalhat – mindkettő az egészséggel kapcsolatos kockázatokra figyelmeztet.

Vélekedés: a grillt elég a szezon elején megtisztítani.

Valóság: az odaégett ételmaradékokból minden sütés során ártalmas égéstermékek szabadulhatnak fel. Ezért a grillt minden használat után érdemes tisztán eltenni.

Ahogy a grillezésnél, úgy a dohányzásnál is van lehetőségünk az ártalmak csökkentésére, főleg ha a mítoszok helyett a tényekre támaszkodunk.

Vélekedés: a dohány- és nikotintartalmú termékek mind ugyanolyanok.

Valóság: még a különböző füstmentes technológiák között is jelentős különbség van. A füst nélküli, de nikotint tartalmazó alternatívák azonban lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, mint a cigarettázás.* A füstmentes technológiák esetében a károsanyag-kitettség a cigarettához képest jelentősen (70-95 százalékkal) alacsonyabb lehet. A károsanyag-kitettség csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára azonban hosszú távú kutatások szükségesek. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, tartalmaznak például nikotint, ami egy erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

Vélekedés: a füstmentes technológiák leszokást segítő eszközök.

Valóság: a cigarettáról füstmentes technológiára váltás kizárólag azoknak a felnőtt cigarettázóknak jelenthet alternatívát, akik valamilyen okból nem szoknak le a cigarettáról, de csökkenteni szeretnék az ártalmakat, azonban ezek az alternatívák nem leszokást segítő eszközök. A legjobb megoldás természetesen az, ha egyáltalán nem fogyasztunk semmilyen dohány- vagy nikotintartalmú terméket, azaz el sem kezdünk dohányozni, ha pedig már dohányzunk, akkor saját magunk és szeretteink érdekében, valamint a környezetünkért is azzal tesszük a legtöbbet, ha végleg leszokunk. Kizárólag a teljes leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata, ezért azokat, akik a leszokás mellett döntenek, fontos támogatni elhatározásukban. Amennyiben a leszokás valamilyen okból nem történik meg, csak akkor indokolt tájékozódni az ártalomcsökkentésről, így a füstmentes technológiákról.

Vélekedés: a füstmentes alternatívák mögött még nincsenek tudományosan bizonyított, hosszú távú kutatási eredmények.

Valóság: bizonyos füstmentes technológiák mögött már évtizedes kutatómunka és rengeteg tudományos eredmény áll. Némely termékek már több mint tíz éve forgalomban vannak a világ egyes részein. Azonban a hosszú távú hatásuk pontos ismeretéhez még hosszabb távú kutatások szükségesek.

* Abban az esetben, ha a cigarettázást párhuzamosan sem folytatják. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, illetve függőséget okoznak.

