Ne hagyd, hogy a frissen szedett dió pár hét alatt tönkremenjen! Néhány egyszerű trükkel hosszú hónapokra megőrizheted az ízét, illatát és tápértékét, penész és keserű íz nélkül!

A dió igazi kincs a kamrában: tele van értékes zsírokkal, vitaminokkal, és bármikor jól jön süteménybe, salátába vagy egy gyors nassolnivalónak. De ez az egészséges zsírtartalom az oka annak is, hogy a dió könnyen megromlik, ha nem megfelelően tároljuk. Ha nedvesség, hő vagy fény éri, hamar beindul a penészedés, és a dió keserű lesz. Nézzük, hogyan előzheted meg mindezt!

Így marad friss a dió hónapokig penész és keserű íz nélkül

1. A legfontosabb lépés: a szárítás

A frissen szedett dió még sok nedvességet tartalmaz, ezért soha ne tedd el azonnal! Terítsd szét egy vékony rétegben egy szellős, árnyékos helyen, például fedett teraszon, padláson vagy erkélyen. Naponta forgasd át, hogy egyenletesen száradjon, és csak akkor tedd el, ha már teljesen száraz a héja. Ez akár két-három hétig is eltarthat.

2. Csak az egészséges dió maradjon!

Tárolás előtt válogasd ki a sérült, repedt vagy penészes szemeket, mert ezek gyorsan tönkreteszik a többit is. A héjas dió tovább eláll, mint a megtisztított dióbél, ezért ha teheted, csak annyit törj fel, amennyit rövid időn belül felhasználsz.

3. Hűvös, száraz, levegős hely kell neki

A dió legjobban 8–15 °C között érzi jól magát, száraz, jól szellőző helyen. A legjobb, ha vászonzsákban, papírzacskóban vagy hálós zsákban tárolod, ezek átengedik a levegőt, de nem tartják bent a párát. Kerüld a légmentesen zárt műanyag zacskókat, mert azokban könnyen befülled.

4. Tisztított dió: hűtő vagy fagyasztó

A dióbél hamar avasodik, ezért légmentesen zárható üvegben vagy dobozban tartsd, és inkább hűtőben vagy fagyasztóban. Hűtve körülbelül fél évig, fagyasztva akár egy évig is eláll. A darált dió különösen kényes, azt mindig érdemes lefagyasztani.

5. Ne feledkezz meg az ellenőrzésről

Havonta egyszer nézd át a diót: ha dohos szagú vagy foltos, inkább dobd ki, ne keverd vissza a többi közé. A penész gyorsan átterjed. Egy kis odafigyeléssel viszont a dió egész télen finom és friss marad, pont, ahogy a bejglibe illik!

