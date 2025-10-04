Friss tanulmány bizonyítja: ennek az olajos magnak a fogyasztása lassítja az öregedést

Gyakran hallani, hogy egy bizonyos élelmiszercsoport vagy típus betegség kialakulását előzheti meg, fiatalabbnak és fittnek érezhetjük magunkat tőle, vagy akár visszafordíthatja az öregedés jeleit.
Különösen a diófélék fogyasztása tele van egészségügyi előnyökkel, és segíthetnek nekünk fogyni, csökkenteni a koleszterinszintünket, csökkenteni a vércukorszintünket, és akár csökkenteni a szívbetegségek és a stroke kockázatát is.
A tudósok, táplálkozási szakértők és dietetikusok folyamatosan új módszereket keresnek és tanulmányoznak étrendünk javítására, valamint arra, hogy étkezésünk hogyan változtathatja meg testünket.
A földimogyoró fogyasztásának pozitív hatása az öregedésre
Egy új tanulmány kimutatta, hogy a szerény földimogyorót mindannyiunknak be kellene építenünk étrendünkbe, és erre egy kiemelten jó okunk is van.
Kiderült, hogy a földimogyoró nem csak fehérje, rost, vitaminok és ásványi anyagok jó forrása – bár mindez önmagában is lenyűgöző.
A kutatások szerint a földimogyoró fogyasztása az egészséges étrend részeként hatással lehet a test öregedésére, különösen a sejtek öregedésének lassítására.
A tanulmány három különböző embercsoportot vizsgált, amelyeket három csoportra osztottak: azok, akik hat hónapig naponta 25 g héjas, pörkölt földimogyorót ettek, azok, akik naponta 32 g mogyoróvajat fogyasztottak, és egy kontrollcsoport.
A kutatás eredményei
A kísérlet végén a kutatók megmérték minden résztvevő telomerjeinek hosszát. A telomerek a kromoszómák végein található védőszakaszok, amelyek az öregedés során fokozatosan rövidülnek. Hosszúságuk alapján a tudósok meg tudták állapítani, hogy az egyik csoport lassabban öregedett-e a többiekhez képest. A gyorsabb telomérrövidülés összefüggést mutat a magasabb betegségkockázattal és a rosszabb túlélési esélyekkel, ezért fontos lehet olyan életmódot követni, amely hozzájárulhat a telomerek hosszának megőrzéséhez.
A tanulmány eredményei különbséget mutattak, mivel hat hónap alatt azok, akik héjas földimogyorót ettek, hosszabb telomérekkel rendelkeztek, mint a többi csoport.
Kiváltható?
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak annyit kell tennünk, hogy megeszünk egy zacskó mogyorót, és reménykedünk, hogy mi leszünk a következő Benjamin Button. A tudósok továbbra is kutatják, hogy mely élelmiszerek a legalkalmasabbak az öregedés lassítására, vagy akár a sejtek helyreállítására, ahol ez lehetséges.
Ha több földimogyorót szeretnénk fogyasztani, érdemes figyelembe venni a napi ajánlott mennyiséget, amely általában 28 gramm körül van –
ez egy kis maréknak felel meg, vagy körülbelül 30-35 darab földimogyorónak, ha inkább megszámolnánk őket.
Érdemes megjegyezni, hogy bár a földimogyoró számos egészségügyi előnnyel jár, kalória- és zsírtartalma is magas, ezért egy kiegyensúlyozott étrend és egészséges életmód részeként kell fogyasztani. Egy másik fontos szempont az allergia, ezért először kis mennyiségekkel kezdjük, kóstoljuk meg, nem vált-e ki nálunk nem várt reakciót.