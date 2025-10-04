Friss tanulmány bizonyítja: ennek az olajos magnak a fogyasztása lassítja az öregedést

Van egy magfajta, melynek fogyasztása különösen sok egészségügyi előnnyel jár, többek között az öregedés folyamatára is hatással lehet.

Gyakran hallani, hogy egy bizonyos élelmiszercsoport vagy típus betegség kialakulását előzheti meg, fiatalabbnak és fittnek érezhetjük magunkat tőle, vagy akár visszafordíthatja az öregedés jeleit.

Különösen a diófélék fogyasztása tele van egészségügyi előnyökkel, és segíthetnek nekünk fogyni, csökkenteni a koleszterinszintünket, csökkenteni a vércukorszintünket, és akár csökkenteni a szívbetegségek és a stroke kockázatát is.

A földimogyoró rendszeres fogyasztása lassíthatja a test öregedésének folyamatát

A tudósok, táplálkozási szakértők és dietetikusok folyamatosan új módszereket keresnek és tanulmányoznak étrendünk javítására, valamint arra, hogy étkezésünk hogyan változtathatja meg testünket.

A földimogyoró fogyasztásának pozitív hatása az öregedésre

Egy új tanulmány kimutatta, hogy a szerény földimogyorót mindannyiunknak be kellene építenünk étrendünkbe, és erre egy kiemelten jó okunk is van.

Kiderült, hogy a földimogyoró nem csak fehérje, rost, vitaminok és ásványi anyagok jó forrása – bár mindez önmagában is lenyűgöző.

A kutatások szerint a földimogyoró fogyasztása az egészséges étrend részeként hatással lehet a test öregedésére, különösen a sejtek öregedésének lassítására.

A tanulmány három különböző embercsoportot vizsgált, amelyeket három csoportra osztottak: azok, akik hat hónapig naponta 25 g héjas, pörkölt földimogyorót ettek, azok, akik naponta 32 g mogyoróvajat fogyasztottak, és egy kontrollcsoport.

Receptek, amibe csempéssz földimogyorót

A kutatás eredményei

A kísérlet végén a kutatók megmérték minden résztvevő telomerjeinek hosszát. A telomerek a kromoszómák végein található védőszakaszok, amelyek az öregedés során fokozatosan rövidülnek. Hosszúságuk alapján a tudósok meg tudták állapítani, hogy az egyik csoport lassabban öregedett-e a többiekhez képest. A gyorsabb telomérrövidülés összefüggést mutat a magasabb betegségkockázattal és a rosszabb túlélési esélyekkel, ezért fontos lehet olyan életmódot követni, amely hozzájárulhat a telomerek hosszának megőrzéséhez.

A tanulmány eredményei különbséget mutattak, mivel hat hónap alatt azok, akik héjas földimogyorót ettek, hosszabb telomérekkel rendelkeztek, mint a többi csoport.

Kiváltható? A mogyoróvajat fogyasztók nem különböztek jelentősen a kontrollcsoporttól, ami azt mutatja, hogy a mogyorót magában fogyasztva lehet a legtöbbet kihozni belőle, nem pedig mogyoróalapú termékekben.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak annyit kell tennünk, hogy megeszünk egy zacskó mogyorót, és reménykedünk, hogy mi leszünk a következő Benjamin Button. A tudósok továbbra is kutatják, hogy mely élelmiszerek a legalkalmasabbak az öregedés lassítására, vagy akár a sejtek helyreállítására, ahol ez lehetséges.

Az olajos magvaknak számos jótékony hatása van

Ha több földimogyorót szeretnénk fogyasztani, érdemes figyelembe venni a napi ajánlott mennyiséget, amely általában 28 gramm körül van –

ez egy kis maréknak felel meg, vagy körülbelül 30-35 darab földimogyorónak, ha inkább megszámolnánk őket.

Érdemes megjegyezni, hogy bár a földimogyoró számos egészségügyi előnnyel jár, kalória- és zsírtartalma is magas, ezért egy kiegyensúlyozott étrend és egészséges életmód részeként kell fogyasztani. Egy másik fontos szempont az allergia, ezért először kis mennyiségekkel kezdjük, kóstoljuk meg, nem vált-e ki nálunk nem várt reakciót.

