A szakértők elárulták, tényleg átírják-e az ízérzékelést a népszerű fogyasztóinjekciók

Az utóbbi időben egyre többen számolnak be olyan jelenségekről, amelyek felvetik a fogyást segítő GLP-1 injekciók mellékhatásainak új aspektusait. Ezek a gyógyszerek nemcsak az étvágyat csökkentik és segítik a fogyást, hanem befolyásolhatják az ízérzékelést is.
Ízérzékelés változása
Egy nemrégiben végzett felmérés alapján több ezer fogyást segítő GLP-1-kezelés alatt álló ember közül körülbelül 20–25%-nál azt tapasztalták, hogy az ételek édesebbnek vagy sósabbnak tűnnek, mint korábban.
Más kutatások pedig arra mutatnak rá, hogy az ilyen gyógyszerek hatással lehetnek az ízlelőbimbók genetikájára és a nyelv idegi működésére is.
Mire utalhat mindez?
Az ízérzékelés megváltozása előnyös is lehet: azok, akik édesebbnek vagy sósabbnak érzik az ételeket, ritkábban érezhetnek éhséget és vágyat az étel iránt, illetve hamarabb telítődnek. Ez arra utal, hogy az ízváltozás hozzájárulhat a gyógyszer étvágycsökkentő hatásához, nem csak a klasszikus mechanizmusokon keresztül.
Ugyanakkor nem minden kutatás egységes: egy másik, kísérleti jellegű vizsgálatban objektív tesztek alapján azt találták, hogy a GLP-1 ágensek csökkenthetik az ízérzékelést, ami akár az összes alapízt (édes, sós, keserű, savanyú, umami) érintheti.
Komolyabb következmények is felmerülhetnek
Az érzékelési változások mögött biológiai mechanizmusok is állhatnak: például a semaglutid (GLP-1 alapú hatóanyag) befolyásolhatja az ízlelőbimbók génkifejeződését, illetve a központi idegrendszeri válaszreakciókat is.
Egyes esetekben a gyógyszerhasználat során jelentkezhet tartós, kellemetlen, fémes vagy fanyar íz illetve szájszárazság is.
Mit érdemes tenni?
- Ha ilyen tüneteket tapasztalsz, mindenképp beszélj az orvosoddal — ezek a változások nem feltétlenül veszélytelenek, és lehet, hogy orvosi beavatkozás szükséges.
- Figyeld a saját tapasztalataidat: milyen ízek változnak, mikor kezdődnek a tünetek, és mennyire zavarják a mindennapjaidat.
- A rendszeres orvosi ellenőrzés mellett érdemes lehet dietetikust is bevonni, hogy az étrended optimalizálható legyen az ízérzékelésed változásaihoz.