A szakértők elárulták, tényleg átírják-e az ízérzékelést a népszerű fogyasztóinjekciók

A fogyást segítő injekciók egyre népszerűbbek, ám most egy új, meglepő mellékhatásra figyeltek fel a használók: többeknél megváltozik az ízérzékelés, ami az étkezést és a mindennapokat is jelentősen befolyásolhatja.

Az utóbbi időben egyre többen számolnak be olyan jelenségekről, amelyek felvetik a fogyást segítő GLP-1 injekciók mellékhatásainak új aspektusait. Ezek a gyógyszerek nemcsak az étvágyat csökkentik és segítik a fogyást, hanem befolyásolhatják az ízérzékelést is.

Egyre több a figyelmeztetés: megváltoztathatja az ízérzékelést a fogyasztóinjekció Getty Images

Ízérzékelés változása

Egy nemrégiben végzett felmérés alapján több ezer fogyást segítő GLP-1-kezelés alatt álló ember közül körülbelül 20–25%-nál azt tapasztalták, hogy az ételek édesebbnek vagy sósabbnak tűnnek, mint korábban.

Más kutatások pedig arra mutatnak rá, hogy az ilyen gyógyszerek hatással lehetnek az ízlelőbimbók genetikájára és a nyelv idegi működésére is.

Mire utalhat mindez?

Az ízérzékelés megváltozása előnyös is lehet: azok, akik édesebbnek vagy sósabbnak érzik az ételeket, ritkábban érezhetnek éhséget és vágyat az étel iránt, illetve hamarabb telítődnek. Ez arra utal, hogy az ízváltozás hozzájárulhat a gyógyszer étvágycsökkentő hatásához, nem csak a klasszikus mechanizmusokon keresztül.

Ugyanakkor nem minden kutatás egységes: egy másik, kísérleti jellegű vizsgálatban objektív tesztek alapján azt találták, hogy a GLP-1 ágensek csökkenthetik az ízérzékelést, ami akár az összes alapízt (édes, sós, keserű, savanyú, umami) érintheti.

Komolyabb következmények is felmerülhetnek

Az érzékelési változások mögött biológiai mechanizmusok is állhatnak: például a semaglutid (GLP-1 alapú hatóanyag) befolyásolhatja az ízlelőbimbók génkifejeződését, illetve a központi idegrendszeri válaszreakciókat is.

Egyes esetekben a gyógyszerhasználat során jelentkezhet tartós, kellemetlen, fémes vagy fanyar íz illetve szájszárazság is.

Mit érdemes tenni?

Ha ilyen tüneteket tapasztalsz, mindenképp beszélj az orvosoddal — ezek a változások nem feltétlenül veszélytelenek, és lehet, hogy orvosi beavatkozás szükséges.

— ezek a változások nem feltétlenül veszélytelenek, és lehet, hogy orvosi beavatkozás szükséges. Figyeld a saját tapasztalataidat: milyen ízek változnak, mikor kezdődnek a tünetek, és mennyire zavarják a mindennapjaidat.

milyen ízek változnak, mikor kezdődnek a tünetek, és mennyire zavarják a mindennapjaidat. A rendszeres orvosi ellenőrzés mellett érdemes lehet dietetikust is bevonni, hogy az étrended optimalizálható legyen az ízérzékelésed változásaihoz.

Forrásunk volt.