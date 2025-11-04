Ez a hétköznapi gyümölcs segíthet megelőzni a fogágybetegséget

Ahogy a mondás tartja, napi egy alma az orvost távol tartja, és egy új tanulmány szerint ez a fogorvosra is vonatkozik: az almában található összetevő segíthet megelőzni az fogágybetegséget.

Októberben tették közzé a São Paulo Állami Egyetem Araraquara Fogorvostudományi Karának kutatói az Archives of Oral Biology folyóiratban friss tanulmányuk eredményeit. Eszerint a morin nevű természetes növényi kivonat hatékony lehet a fogágybetegség ellen. Ráadásul a morin olyan élelmiszerekben is megtalálható, mint az alma.

Az almában is megtalálható anyag előzheti meg a fogágybetegséget

Ahogy a kutatók nyilatkozatukban kifejtették, a fogágybetegség, más néven parodontális betegség akkor alakul ki, amikor a fogakon felhalmozódik a bakteriális plakk, egy „baktériumokból és ételmaradékokból álló ragadós réteg”.

Hozzátették, hogy a parodontitis, a parodontális betegség legsúlyosabb formája, a hatodik leggyakoribb krónikus betegség világszerte, és fogvesztéshez vezethet.

Tudtad? A fogínygyulladás a fogágybetegség (parodontitis) első, gyógyítható stádiuma, amit ínyvérzés, vörösség és duzzanat jellemez, és bár ezek a tünetek kellemetlenek, ilyenkor még nem beszélhetünk visszafordíthatatlan károsodásról.

A megfelelő fogtisztítás és a rendszer fogkőeltávolítás jelenti a legfőbb lépést az állapot kezelésében, súlyos esetekben azonban ez nem elég.

Ilyenkor antibiotikum-kezelést szoktak alkalmazni, ahogy azonban azt a kutatók kifejtették, a túlzásba vitt anitibotikum-használat rendkívül veszélyes, hiszen egyre ellenállóbbá válnak ezek a kórokozók.

Ezért egy „nem antibiotikum-alapú kiegészítő antimikrobiális terápia” kidolgozása volt a céljuk.

És itt jött képbe a morin. Az alma héja mellett a guava levelében, a füge héjában, egyes teákban és mandulában is megtalálható összetevő „természetes, olcsó és könnyen hozzáférhető” az emberek számára világszerte. Kiváló választás volt még „erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális” tulajdonságai miatt is.

A morin hatékonyságának azonban van egy fontos korlátozó tényezője

A morin egy flavonoid, amely különböző gyümölcsökből nyerhető. De nem elég csak megenni, az anyagot fel kell dolgozni – nyilatkozta Luciana Solera Sales, a kutatás mögött álló doktorandusz.

A kutatók tehát a vegyületet porrá alakították, és olyan összetevőkkel kombinálták, mint a nátrium-alginát és a gellán gumi. A végeredmény úgy néz ki, mint a tejpor. Ez egy olyan eljárás, tette hozzá Sales, amelyet „már széles körben használnak gyógyszerekben, de a fogászatban még nem terjedt el”.

A vizsgálatok során a kutatók felfedezték, hogy a por jelentősen csökkentette a gyulladást, az oxidatív stresszt és a fogínybetegségekkel gyakran összefüggő baktériumok szaporodását, beleértve a Porphyromonas gingivalis baktériumot is.

Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók előtt még sok munka áll, hogy többek között kifejlesszenek egy olyan terméket, amely megfelel az emberek ízlésének, minimálisan vagy egyáltalán nincs mellékhatása, és üzleti szempontból is kifizetődő az előállítása.

Forrásunk volt.