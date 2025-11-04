Ez a hétköznapi gyümölcs segíthet megelőzni a fogágybetegséget

Októberben tették közzé a São Paulo Állami Egyetem Araraquara Fogorvostudományi Karának kutatói az Archives of Oral Biology folyóiratban friss tanulmányuk eredményeit. Eszerint a morin nevű természetes növényi kivonat hatékony lehet a fogágybetegség ellen. Ráadásul a morin olyan élelmiszerekben is megtalálható, mint az alma.
Ahogy a kutatók nyilatkozatukban kifejtették, a fogágybetegség, más néven parodontális betegség akkor alakul ki, amikor a fogakon felhalmozódik a bakteriális plakk, egy „baktériumokból és ételmaradékokból álló ragadós réteg”.
Hozzátették, hogy a parodontitis, a parodontális betegség legsúlyosabb formája, a hatodik leggyakoribb krónikus betegség világszerte, és fogvesztéshez vezethet.
Tudtad?
A megfelelő fogtisztítás és a rendszer fogkőeltávolítás jelenti a legfőbb lépést az állapot kezelésében, súlyos esetekben azonban ez nem elég.
Ilyenkor antibiotikum-kezelést szoktak alkalmazni, ahogy azonban azt a kutatók kifejtették, a túlzásba vitt anitibotikum-használat rendkívül veszélyes, hiszen egyre ellenállóbbá válnak ezek a kórokozók.
Ezért egy „nem antibiotikum-alapú kiegészítő antimikrobiális terápia” kidolgozása volt a céljuk.
És itt jött képbe a morin. Az alma héja mellett a guava levelében, a füge héjában, egyes teákban és mandulában is megtalálható összetevő „természetes, olcsó és könnyen hozzáférhető” az emberek számára világszerte. Kiváló választás volt még „erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális” tulajdonságai miatt is.
A morin hatékonyságának azonban van egy fontos korlátozó tényezője
A morin egy flavonoid, amely különböző gyümölcsökből nyerhető. De nem elég csak megenni, az anyagot fel kell dolgozni– nyilatkozta Luciana Solera Sales, a kutatás mögött álló doktorandusz.
A kutatók tehát a vegyületet porrá alakították, és olyan összetevőkkel kombinálták, mint a nátrium-alginát és a gellán gumi. A végeredmény úgy néz ki, mint a tejpor. Ez egy olyan eljárás, tette hozzá Sales, amelyet „már széles körben használnak gyógyszerekben, de a fogászatban még nem terjedt el”.
A vizsgálatok során a kutatók felfedezték, hogy a por jelentősen csökkentette a gyulladást, az oxidatív stresszt és a fogínybetegségekkel gyakran összefüggő baktériumok szaporodását, beleértve a Porphyromonas gingivalis baktériumot is.
Bár az eredmények ígéretesek, a kutatók előtt még sok munka áll, hogy többek között kifejlesszenek egy olyan terméket, amely megfelel az emberek ízlésének, minimálisan vagy egyáltalán nincs mellékhatása, és üzleti szempontból is kifizetődő az előállítása.