2025.09.16.

Naponta ennyi gramm fehérje elfogyasztását javasolja a hosszú élet szakértője

Vonda J. Wright, a Pittsburghi Egyetem orvosa több mint 20 éve kutatja a mozgásszervi öregedést. Ez azt jelenti, hogy idősödő, aktív embereket tanulmányoz. Most elárulta, mi kell ahhoz, hogy az öregedést lelassítsuk.

Az öregedés nem feltétlen jár hirtelen hanyatlással, legalábbis ezt állítja a Pittsburghi Egyetem egyik orvosa. Szerinte a megfelelő értenddel, azon belül is az ideális fehérjemennyiség elfogyasztásával sokat tehetünk azért, hogy jól öregedjünk.

Idős nő, tányérral a kezében
Az öregedés egy bizonyos kor után sem jár hirtelen hanyatlással, ha odafigyelünk arra, hogy mivel tápláljuk a testünket. Az 58 éves Vonda J. Wright elárulta, hogy neki milyen ételek alkotják napi étkezését.

Alapnak tekinti a sok zöldség fogyasztását, elmondása szerint még reggelire is salátát eszik.

Naponta 130 gramm fehérje bevitelére koncentrálok, hogy felépíthessem a szükséges izmot

– mondja Wright.

Emellett teljes mértékben mellőzi az egyszerű szénhidrátokat, például a fehér kenyeret, és emiatt fizikailag is érzi a különbséget ahhoz az időszakhoz képest, amikor még fogyasztott ilyen típusú szénhidrátokat, viszont kéthetente kovászos kenyeret süt, amit lefagyaszt, ezzel is csökkentbe annak glikémiás indexét.

Egészséges és fermentált baktériumokkal készül.

Fontosnak tartja a gyulladáscsökkentő étkezést, amiért teste és agyi funkciói is hálásak.

Vonda Wright tippjei a proaktívvá váláshoz:

  • Sétálunk fürgén mindenhová!
  • Eddzünk a munkahelyen (30 percekre üljünk rá a törzsizmokat stabilizáló labdára)
  • Tágítsuk az ereket (lélegezzünk be annyi levegőt, amennyit csak tudunk, tartsuk bent öt másodpercig, majd fújjuk ki, mert ez az egyszerű cselekedet segíthet leküzdeni a zsíros lerakódások felhalmozódását az erekben azáltal, hogy nitrogén-monoxidot szabadít fel, amely kiüríti a káros zsírlerakódásokat)
  • Legyünk mozgásban tévé nézés közben is (például üljünk szobabiciklire tekerni, de legalább a reklámok ideje alatt nyújtózzunk egyet)

Forrásunk volt.

