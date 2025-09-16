Vonda J. Wright, a Pittsburghi Egyetem orvosa több mint 20 éve kutatja a mozgásszervi öregedést. Ez azt jelenti, hogy idősödő, aktív embereket tanulmányoz. Most elárulta, mi kell ahhoz, hogy az öregedést lelassítsuk.

Az öregedés nem feltétlen jár hirtelen hanyatlással, legalábbis ezt állítja a Pittsburghi Egyetem egyik orvosa. Szerinte a megfelelő értenddel, azon belül is az ideális fehérjemennyiség elfogyasztásával sokat tehetünk azért, hogy jól öregedjünk.

Naponta ennyi gramm fehérje elfogyasztását javasolja a hosszú élet szakértője

Az öregedés egy bizonyos kor után sem jár hirtelen hanyatlással, ha odafigyelünk arra, hogy mivel tápláljuk a testünket. Az 58 éves Vonda J. Wright elárulta, hogy neki milyen ételek alkotják napi étkezését.

Alapnak tekinti a sok zöldség fogyasztását, elmondása szerint még reggelire is salátát eszik.

Naponta 130 gramm fehérje bevitelére koncentrálok, hogy felépíthessem a szükséges izmot – mondja Wright.

Emellett teljes mértékben mellőzi az egyszerű szénhidrátokat, például a fehér kenyeret, és emiatt fizikailag is érzi a különbséget ahhoz az időszakhoz képest, amikor még fogyasztott ilyen típusú szénhidrátokat, viszont kéthetente kovászos kenyeret süt, amit lefagyaszt, ezzel is csökkentbe annak glikémiás indexét.

Fontosnak tartja a gyulladáscsökkentő étkezést, amiért teste és agyi funkciói is hálásak.

Vonda Wright tippjei a proaktívvá váláshoz:

Sétálunk fürgén mindenhová!

Eddzünk a munkahelyen (30 percekre üljünk rá a törzsizmokat stabilizáló labdára)

Tágítsuk az ereket (lélegezzünk be annyi levegőt, amennyit csak tudunk, tartsuk bent öt másodpercig, majd fújjuk ki, mert ez az egyszerű cselekedet segíthet leküzdeni a zsíros lerakódások felhalmozódását az erekben azáltal, hogy nitrogén-monoxidot szabadít fel, amely kiüríti a káros zsírlerakódásokat)

Legyünk mozgásban tévé nézés közben is (például üljünk szobabiciklire tekerni, de legalább a reklámok ideje alatt nyújtózzunk egyet)

