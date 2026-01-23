Gasztro

9 kihagyhatatlan fánkrecept a szalagostól a csörögén át a túrófánkig – Ezeket süsd meg farsangra

Sütöttél már idén fánkot? Épp itt az ideje, úgyis hideg van, és ha tehetjük, bekuckózunk a meleg lakásba. Most 9 fantasztikus fánkreceptet mutatunk!

A fánkot nem kell bemutatni, vérbeli klasszikus, olajban sült édesség, amelynek számtalan változata ismert a magyar konyhában, és szinte mindenkinek van hozzá egy kedves emléke a nagyitól, a mamától vagy akár a szomszédasszonytól.

fánkreceptek
9 kihagyhatatlan fánkrecept a szalagostól a csörögén át a túrófánkig

Ahány fánk, annyi szokás – Itt a farsang, áll a bál!

A puha, levegős tésztájú fánkok mellett ott van a vékonyra nyújtott, ropogós csöröge, amely porcukorral megszórva igazi nosztalgikus finomság, a gyorsan elkészíthető túrófánk vagy az almafánk, utóbbi könnyedségével és szezonális gyümölccsel sokak kedvence.

Legyen szó egy vasárnapi desszertről vagy ünnepi alkalomról, a fánk mindig jó választás, mert egyszerre házias, laktató és ellenállhatatlanul finom, a töltelékek tárháza pedig végtelen!

Válassz a Nosalty szuper fánkreceptjeiből, és készíts el minél többet az idei farsangra!

  1. Lekváros pékfánk

    Foszlós lekváros pékfánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    422
    Kalória
    8.6g
    Fehérje
    70.5g
    Szénhidrát
    10.7g
    Zsír
    Még több farsangi fánk
    Felhőpuha lyukas korongok mennyei piros lekvárral, melyeket még forrón vettünk le a tányérról, hiába figyelmeztettek minket, hogy a hasunkba dagadhat.
  2. Egyszerű csörögefánk porcukorral hintve, magyaros tányéron, lekvárral tálalva

    Egyszerű csörögefánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    215
    Kalória
    4.7g
    Fehérje
    28.2g
    Szénhidrát
    8.8g
    Zsír
    Még több csörögefánk
    Azok a roppanós kis csörögevégek! A szalagossal ellentétben itt a ropogás szerelmeseinek is kedvezünk.
  3. Vegán fánk

    Vegán fánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    424
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    77.3g
    Szénhidrát
    8.1g
    Zsír
    Még több különleges fánkok
    Ha már vegán január, akkor a farsang is találkozzon a növényi alapanyagokkal. Kicsit sűrűbb állag, de legalább olyan élvezetes.
  4. Farsangi fánk

    Baracklekvárral töltött szalagos fánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1065
    Kalória
    19.2g
    Fehérje
    201.4g
    Szénhidrát
    19.7g
    Zsír
    Még több farsangi fánk
    Az igazi szalagos fánk, ami nélkül, reméljük, senkinek nem múlt el a gyerekkora. A baracklekvártól fanyar, porcukorral hintett bámulatos desszert örök.
  5. Fodros csöröge

    Fodros csöröge

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    361
    Kalória
    8.2g
    Fehérje
    49.8g
    Szénhidrát
    12.9g
    Zsír
    Még több csörögefánk
    Az olaszok tudják, mi a csízió! Kicsit más, mint a mi csörögefánkunk, de érdemes elkészíteni, mert csokoládéval, lekvárral is telitalálat.
  7. Túrófánk egyszerűen

    Túrófánk egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    580
    Kalória
    23.8g
    Fehérje
    49g
    Szénhidrát
    31.4g
    Zsír
    Még több túrófánk
    Jöjjön egy villámgyors induló is: a túrófánk tésztájában az a szuper, hogy: A.: nagyon gyorsan elkészül, B.: könnyedebb állagú.
  8. Vaníliakrémmel töltött fánk

    Vaníliakrémmel töltött fánk

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    457
    Kalória
    11.2g
    Fehérje
    76.6g
    Szénhidrát
    9.7g
    Zsír
    Még több töltött fánk
    Nem kell elvetni a házi vaníliakrémet, de a puding sem ördögtől való, úgyhogy ezt a változatot is tegyük fel a kedvencek listájára!
  9. Egyszerű almafánk cukormázzal és pirított mandulapehellyel

    Puha almafánk egyszerűen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    348
    Kalória
    7.4g
    Fehérje
    58g
    Szénhidrát
    10.5g
    Zsír
    Még több amerikai fánk
    Alma, alma, alma, az ősz-tél megmentő gyümölcse, mely épp olyan jól érzi magát egy puha almafánkban, mint a salátákban, szendvicsekben.

