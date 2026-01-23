9 kihagyhatatlan fánkrecept a szalagostól a csörögén át a túrófánkig – Ezeket süsd meg farsangra

Sütöttél már idén fánkot? Épp itt az ideje, úgyis hideg van, és ha tehetjük, bekuckózunk a meleg lakásba. Most 9 fantasztikus fánkreceptet mutatunk!

A fánkot nem kell bemutatni, vérbeli klasszikus, olajban sült édesség, amelynek számtalan változata ismert a magyar konyhában, és szinte mindenkinek van hozzá egy kedves emléke a nagyitól, a mamától vagy akár a szomszédasszonytól.

9 kihagyhatatlan fánkrecept a szalagostól a csörögén át a túrófánkig

Ahány fánk, annyi szokás – Itt a farsang, áll a bál!

A puha, levegős tésztájú fánkok mellett ott van a vékonyra nyújtott, ropogós csöröge, amely porcukorral megszórva igazi nosztalgikus finomság, a gyorsan elkészíthető túrófánk vagy az almafánk, utóbbi könnyedségével és szezonális gyümölccsel sokak kedvence.

Legyen szó egy vasárnapi desszertről vagy ünnepi alkalomról, a fánk mindig jó választás, mert egyszerre házias, laktató és ellenállhatatlanul finom, a töltelékek tárháza pedig végtelen!

Válassz a Nosalty szuper fánkreceptjeiből, és készíts el minél többet az idei farsangra!