9 kihagyhatatlan fánkrecept a szalagostól a csörögén át a túrófánkig – Ezeket süsd meg farsangra

A fánkot nem kell bemutatni, vérbeli klasszikus, olajban sült édesség, amelynek számtalan változata ismert a magyar konyhában, és szinte mindenkinek van hozzá egy kedves emléke a nagyitól, a mamától vagy akár a szomszédasszonytól.
Ahány fánk, annyi szokás – Itt a farsang, áll a bál!
A puha, levegős tésztájú fánkok mellett ott van a vékonyra nyújtott, ropogós csöröge, amely porcukorral megszórva igazi nosztalgikus finomság, a gyorsan elkészíthető túrófánk vagy az almafánk, utóbbi könnyedségével és szezonális gyümölccsel sokak kedvence.
Legyen szó egy vasárnapi desszertről vagy ünnepi alkalomról, a fánk mindig jó választás, mert egyszerre házias, laktató és ellenállhatatlanul finom, a töltelékek tárháza pedig végtelen!
Válassz a Nosalty szuper fánkreceptjeiből, és készíts el minél többet az idei farsangra!
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű422Kalória8.6gFehérje70.5gSzénhidrát10.7gZsírFelhőpuha lyukas korongok mennyei piros lekvárral, melyeket még forrón vettünk le a tányérról, hiába figyelmeztettek minket, hogy a hasunkba dagadhat.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű215Kalória4.7gFehérje28.2gSzénhidrát8.8gZsírAzok a roppanós kis csörögevégek! A szalagossal ellentétben itt a ropogás szerelmeseinek is kedvezünk.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes424Kalória9.4gFehérje77.3gSzénhidrát8.1gZsírHa már vegán január, akkor a farsang is találkozzon a növényi alapanyagokkal. Kicsit sűrűbb állag, de legalább olyan élvezetes.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1065Kalória19.2gFehérje201.4gSzénhidrát19.7gZsírAz igazi szalagos fánk, ami nélkül, reméljük, senkinek nem múlt el a gyerekkora. A baracklekvártól fanyar, porcukorral hintett bámulatos desszert örök.
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes361Kalória8.2gFehérje49.8gSzénhidrát12.9gZsírAz olaszok tudják, mi a csízió! Kicsit más, mint a mi csörögefánkunk, de érdemes elkészíteni, mert csokoládéval, lekvárral is telitalálat.
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes580Kalória23.8gFehérje49gSzénhidrát31.4gZsírJöjjön egy villámgyors induló is: a túrófánk tésztájában az a szuper, hogy: A.: nagyon gyorsan elkészül, B.: könnyedebb állagú.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű457Kalória11.2gFehérje76.6gSzénhidrát9.7gZsírNem kell elvetni a házi vaníliakrémet, de a puding sem ördögtől való, úgyhogy ezt a változatot is tegyük fel a kedvencek listájára!
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű348Kalória7.4gFehérje58gSzénhidrát10.5gZsírAlma, alma, alma, az ősz-tél megmentő gyümölcse, mely épp olyan jól érzi magát egy puha almafánkban, mint a salátákban, szendvicsekben.
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes407Kalória10.2gFehérje57.6gSzénhidrát13.8gZsírMég egy szavazat az olaszokra, a bomboloni neve nem csak a gyerekeknek kedves! Ezek a kisebb labdacsok is számos töltetékkel készíthetők, és garantált családi favorittá válnak majd.