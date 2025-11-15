Gasztro

2025.11.15.

Ezeket az ételeket és italokat extrán megadóztatná az EU

Nosalty

Az Európai Bizottság törvénytervezete extra adót vetne ki az ultrafeldogozott élelmiszerekre és bizonyos alkoholos italokra. Utóbbiak azok az italok, melyek első ránézésre üdítőnek is tűnhetnek (alcoopok).

Az extra adók az egészségtelen élelmiszereket és bizonyos, üdítőnek kinéző alkoholokat sújtana. A tervezet szerint 2026-ban lépne életbe a Bizottság elképzelése.

Vásárló néni
Az extra adókat a szív-és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében vetnék ki. Az Euractivhoz kiszivárgott dokumentum szerint három oszlopra építi a tervet: megelőzésre, korai felismerésre és szűrésre, valamint kezelésre és ápolásra.

Eddig az EU nem tett eleget a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen, viszont az esetleges adó jelentős lépés lenne ennek érdekében.

Várhelyi Olivér egészségügyi biztos ezért adóztatná meg az érintett termékeket (az ultrafeldolgozott, magas zsír, cukor és sótartalmú élelmiszerek, valamint az alcopopok).

2027-re pedig átnéznék a dohányzás szabályait, hogy 2040-re az EU-s polgárok kevesebb, mint 5 százaléka fogyasszon ilyen jellegű termékeket. A Bizottság ezeken kívül további erőforrásokat fektetne az átoltottsági célok elérésébe és a nők egészségügyi egyenlőtlenségének feloldásába.

A javaslat szerint ezekkel az intézkedésekkel 2035-re:

  • 20 százalékkal csökkentenék a szívbetegségekből eredő halálozást,
  • 70 százalékra növelné a diagnosztizált és kezelt hipertenziós betegek arányát,
  • és 80 százalékra emelne a diagnosztizált és kezelt cukorbetegek és túlsúlyosok arányát.

Az EU megóvja a szíved címmel indítanának új projektet, amivel az egyéni fejlődést, valamint a kormányokat támogatnák, hogy 2027-re saját, hasonló projekteket indítsanak.

Forrásunk volt.

