Megvan az Év Kutyabarát munkahelye, cukrászdája és étterme

Az Év kutyabarát helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt töretlenül, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Idén a tavalyi kampányhoz képest is több kutyabarát szállás és vendéglátóhely induló volt.
12 éves az „Év kutyabarát helye” kampány
A Kutyabarát.hu, az első kutyabarát szolgáltatásokat és helyeket népszerűsítő portálként, valamint a kutyabarát turizmus úttörőjeként online felületein már 2012 óta, a nyomtatott formában országszerte elérhető ingyenes Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát turizmust. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a minden évben megrendezésre kerülő Év kutyabarát helye kampány.
A kampány egyik fő célkitűzése, hogy minden évben egy hónapra kiemelt figyelmet kapjon a kutyabarátság, a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítése.
Ebben a Kutyabarát.hu az összes hazai kutyás szolgáltatót, szereplőt megszólítja, aktivitásra buzdítja, bevonva a kutyatartó, állatszerető embereket is, akik szavazataikkal támogathatják kedvenc kutyabarát helyüket. A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is a Kutyabarát.hu felelős kutyatartási projektjét támogatta a kampány.
„Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy még 12 év után is változatlanul töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év kutyabarát helye kampányra. A kampány elindulásának évében még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát turizmust és vendéglátást. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány azóta már túlnőtt önmagán, és népszerűsége töretlen a szolgáltatói szektorban, illetve a kutyás társadalom körében egyaránt. A kutyabarát turizmus fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az a kezdetektől, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is.” – mondta el Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu egyik alapítója, az Év kutyabarát helye és a Kutyabarát Balaton kampány projektvezetője.
A közönségdíjon kívül Kutyabarát.hu zsűridíj és Kutyabarát Balaton különdíjak is kerültek kiosztásra, valamint a Kutyabarát.hu partnerei is adtak át díjakat.
Az Év kutyabarát helyei 2025-ben
Munkahely kategória
Közönségdíj – Tettye Forrásház Zrt. (Pécs)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Microweb Internet (Szombathely)
Cukrászda kategória
Közönségdíj – Damniczki Cukrászda (Székesfehérvár)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Kemenes Cukrászda Madárhegy (Budapest)
Kutyabarát Balaton különdíj – Márton Cukrászda (Balatonlelle)
Kávézó kategória
Közönségdíj – StarDogs Kávézó (Budapest)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Cafe Frei Gödöllő
Kutyabarát Balaton különdíj – Kotyogós Kávéterasz (Tihany)
Nestlé Purina különdíj – Füge Fagyiudvar és Kávézó (Veszprém)
Étterem kategória
Közönségdíj – Hari Kebab (Budapest)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Stube Étterem (Pilisvörösvár)
Kutyabarát Balaton különdíj – Nyomda pizzát! (Veszprém)
Street Kitchen különdíj – Sulyom Tájétterem (Sarud)
InfoPont Magazin különdíj – Vegan Garden (Budapest)
Panzió/vendégház kategória
Közönségdíj – Margaréta Garden (Eger)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Erdővölgye Vendégház Mecsek (Mecseknádasd)
Kutyabarát Balaton különdíj – FalkaPajta (Ádánd)
Turizmus Online különdíj – Pro Village – Franciska Major (Sopronkövesd)
Elanco különdíj – Fészek – Étel és Hotel – (Zánka)
Infopont Magazin különdíj – Hercegasszony Birtok (Mezőtúr)
Purina Nestle különdíj – Tavirózsa Kemping
Szálloda kategória
Közönségdíj – CE Plaza Hotel (Siófok)
Kutyabarát.hu zsűridíj – Öreg-tó Hotel és Rendezvénytér (Tata)
Kutyabarát Balaton különdíj – Szépalma Hotel (Porva-Szépalmapuszta)
Turizmus Online különdíj – Hotel Sopron
Infopont Magazin különdíj – Dráva Hotel Thermal Resort**** (Harkány)
Utazz kutyáddal különdíj – Tornácos Hotel Superior (Hegykő)