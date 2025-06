5 középkori lovagétterem, ahol óriás bőségtálak várnak, és lanton szólnak a popslágerek

Sir Lancelot Középkori Lovagi Étterem

A műfaj egyik klasszikusa Budapesten, a VI. kerületben található. A Sir Lancelotban semmit sem bíznak a véletlenre, a magastámlás székek és a masszív asztalok mellett még színezett ólomüveg ablakokkal is ráerősítenek a középkori hangulatra.

Többféle, két- és háromszemélyes tálak is vannak, ki hitte volna, hogy a food sharing koncepciója már a középkorban is létezett?

Szóval, a mindenféle sültekkel megrakott tálakon túl természetesen egyszemélyes fogások is vannak, sőt, a vega tál is opció, hogy a zöldségpárti lovagok se maradjanak éhesek. A desszertek klasszikusak és kiadósak, az Arthurós gombóc elnevezésért pedig jár a pacsi a szövegírónak, lovagias, bátor dolog volt ezt az elnevezést választani. Egy szó, mint száz, ha jót szeretnétek enni, megbízható minőséget látnátok viszont a tányérotokon, és mindehhez nem hétköznapi miliőt választanátok, akkor a Sir Lancelottal jól fogtok járni.

Budapest, Podmaniczky utca 14.

Nyitvatartás: hétfő-szerda 17.00-0.00, csütörtök-vasárnap 12.00-0.00

Castrum Boldua

Hol találhatna magának jobb helyet egy lovagi tematikára építő hely, mint egy igazi várban? Boldogkő várának falai között immár tizennyolc éve működik a Castrum Boldua nevű étterem. A falakon fegyverek, címerek lógnak, a hangulat pedig egyenest a XIII. századba repít vissza. Célszerű asztalt foglalni, ha náluk szeretnénk vacsorázni, de ha ez megvan, akkor már semmi akadálya egy jól sikerült estének. Dicséret illeti az éttermet, mert az ételeket nevükön nevezik, viszont fontos tisztázni, hogy a vega/vegán barátainkat jobb, ha máshova visszük szülinapi vacsorára.

Egyébként, ha már az étlapnál tartunk, nyúl, fácán, bárány is van a kínálatban, és mindig örömmel látom, ha valahol a csirke-marha-sertés szentháromságon túl is mernek gondolkodni.

Boldogkőváralja, Boldogkői vár

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-20.00

Excalibur

Ez az egri, középkori étterem a város parkjának közepén található, és ez teszi igazán hangulatossá. Hatalmas fák, egy közeli tavacska ... ha egy kiadós vacsora után kifelé sétálunk az ajtón, már tényleg csak a bagolyhuhogás hiányzik a tökéletes összképhez.

Az étlap itt is a húsételekre helyezi a hangsúlyt, de van isteni hagymaleves és grillezett gomolya is, sőt, a gyerekekre is gondoltak, úgyhogy az üzembiztosan mindig ugyanazt választó kicsik sem maradnak éhesek.

Nem mintha az adagokat elnézve bárki üres hassal távozna innen. Desszertnek mákos guba, palacsinta, túrógombóc és már csak egy óriási fotel kell, ahova lepihenhetünk a kiadós lakmározás után.

Eger, Érsekkert 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 16.00-22.00, péntek-vasárnap 12.00-22.00

Renaissance étterem Visegrád

Egy vár és egy reneszánsz hangulatú étterem? Csak annyit mondanék: égben köttetett. A helyet nagy körültekintéssel rendezték be, minden szeglet hozza a kor hangulatát, és a találáshoz használt cserépedények is passzolnak a miliőbe. Természetesen innen sem hiányozhatnak a bőségtálak, 2-3-4 fős kiadásban kaphatóak, de van egészben sült pisztráng is, aminek személy szerint hatalmas rajongója vagyok. Akadnak vega és vegán fogások is, ez pedig külön üdvözlendő. Úgyhogy, ha a egy jót kirándultatok a környéken, akkor itt meg is állhattok egy jót enni... mi baj történhet?

Visegrád, Fő utca 11.

Nyitvatartás: hétfő 12.00 – 21.00, kedd 12.00 – 22.00, szerda 12.00 – 21.00, csütörtök 12.00 – 22.00, péntek 12.00 – 22.00, szombat 12.00 – 23.00, vasárnap 12.00 – 22.00

Középkori parasztétterem Párkány

Amikor középkori és paraszt tematikát emlegetnek az étterem kapcsán, akkor nem viccelnek, és mindjárt az elején szögezzük le, hogy akinek ez a stílus nem kenyere, válasszon inkább másik helyet a vacsorájához. Ezzel együtt, ha átkirándulnátok a Duna másik oldalára, egy kiadós séta, kis túrázás, barangolás után itt biztosan jól fogtok lakni.

Az adagok ugyanis kiadósak, az étlap, talán nem meglepő módon húshangsúlyos, és az se izguljon, aki elsőre nem igazodik el az ételek leírásán, zárójelben elmagyarázzák, hogy melyik fantázianév mit takar.

Apropó: asztalt foglalni célszerű, mert mióta a TikTok népe felfedezte magának az éttermet, megugrott a látogatottságuk.

Párkány, Bem József 4.

Nyitvatartás: hétfő 11.00-22.00, kedd 11.00-21.00, szerda-vasárnap 11.00-22.00

