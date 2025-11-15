Melegedj át kívül-belül: 5 budapesti étterem, ahol tökéletes a ramen

Egész sokáig megúsztuk a hűvös, nehéz, szürke őszi napokat, de most, hogy tiszta erőből ránk rúgták az ajtót, eljött a lélekmelegítő, ízletes, sűrű levesek ideje. Sokak kedvence a ramen, az alaplé, a tészta és a különféle feltétek szentháromságán alapuló japán leves, nyilván nem véletlenül. Ismerős, hiszen, ha távolról is, de rokona a mi húslevesünknek, közben mégis más, egzotikus, ráadásul sokféle változatban megkóstolható, attól függően, hogy melyik tájegység ramenjét kóstoljuk. Mi most öt budapesti éttermet ajánlunk, ahol isteni a ramen, a vendég pedig kívül-belül átmelegedhet.

Annak érdekében, hogy magabiztosan tudjatok rendelni, tartok egy gyorstalpalót ramenből. Aki avatott ismerője a műfajnak, az nyugodtan tekerjen előre. Aki nem, az maradjon velünk! Szóval, a ramen lelke az alaplé, ami alapján elkülönítjük a négy fajtáját:

a tonkotsut , ez sertéscsontból készül, de néha adnak hozzá csirkealaplevet is,

, ez sertéscsontból készül, de néha adnak hozzá csirkealaplevet is, aztán következik a miso , amit erjesztett szójababpasztával, más néven misopasztával ízesítenek,

, amit erjesztett szójababpasztával, más néven misopasztával ízesítenek, ezen kívül pedig a shiot , amibe nem tesznek szóját, és csirke az alapja,

, amibe nem tesznek szóját, és csirke az alapja, és a shoyut, ami csirke- és zöldségalaplé keveréke, és tesznek bele szóját.

A ramen ezen kívül elképzelhetetlen tészta nélkül, de nemcsak az ’N Sync-korszakát élő Justin Timberlake frizurájára hasonlító instant göndör tészta kerülhet bele, hanem udon vagy soba is, sőt, opció a gluténmentes rizstészta is, bár ezt inkább a pholevesből ismerjük. Ha a tészta megvan, jöhet a java. A különféle színes zöldségek, az algalap, vagyis a nori, főtt tojás, hús, fekete szezámmag, bambuszszeletek és így tovább. Az igazság az, hogyha egyszer kész az alaplé, a rament nagyon sokféle irányba el lehet vinni, jóformán csak a képzeletünk szabhat határt. Most pedig lássuk, hova menjen ramenezni az, aki Budapesten japán ízvilágra vágyik.

Hachi Budapest

Szerencsére elmúltak már azok az idők, mikor ázsiai étterembe kicsit félve tettük be a lábunkat. Egyre több az ár-érték arányban jó, és nagyon finom távol-keleti ízeket kínáló hely, közéjük tartozik a 2024-ben nyitott Hachi, a Japánban népszerű kantinok stílusát követő belvárosi étterem is. A Hachi étlapjának kialakítását az az alapelv vezette, miszerint a japánok rendkívül egészségesen étkeznek, jól kombinálják a különféle hozzávalókat, így a hely rövid, de annál izgalmasabb étlapja is ezt a felfogást követi.

A shoyu ramennek már a színe is ámulatba ejtő, az első kanál pedig garantáltan átmelegít minden átfagyott kis lelket így november közepén.

Akár gyors ebédet, akár könnyű, de ízletes vacsorát kerestek, javaslom, látogassatok el ide!

Hachi Budapest

Budapest, Október 6. utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 11.30-16.00 és 17.00-0.00, szombat-vasárnap 11.30-0.00, vasárnap 11.30-23.00

101 Neo

A Kazinczy utca, úgyis mint a bulinegyed ütőere, könnyen csapdába tud ejteni, de ha a vendég résen van, akkor nagyon szuper helyeken ehet, nagyon finom dolgokat. A 101 Neo az egyik mindig kézreálló ebédlelőhelyem a belvárosban, egyébként menüjük is van. Háromféle leves szerepel az étlapon, a világos csirkés tésztaleves, a borsos fekete tésztaleves, és a személyes kedvencem, amit bármikor, bármekkora mennyiségben örömmel fogyasztok, a zabtejes miso tonkotsu gombás tésztaleves. Annyira selymes, gazdag, melengető, hogy már attól kicsit kevésbé érzem borúsnak a mai napot, hogy eszembe jutott. Tökéletes állomás, ha tartanál egy levesnyi szünetet, sőt, ha most ismerkedsz a ramen műfajával, jó ötlet itt kezdeni.

101 Neo

Budapest, Kazinczy utca 9.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 11.30-23.00, vasárnap 11.30-20.00

WAFU Ramen

Nagyon tetszik, hogy a Kazinczy utca másik felében itt ez a picike ramenező, ahol pult körül ülnek az emberek, mindig csak annyi embert fogadnak, amennyit megfelelő minőségben ki tudnak szolgálni, és hát az illatok… Akkor is be akarnál menni kóstolgatni, ha fogalmad sem lenne, mi az a ramen. A ramenek egyébként isteniek, a kiszolgálás gördülékeny, a pultnál ülve, papíron jelölhetitek, hogy milyen levest kértek, milyen feltéttel, így tulajdonképpen testre szabható az étel.

A tonkotsu is isteni, de a krémes, paradicsomos ramen rákkal annyira friss és ízletes, hogy aki egyszer megkóstolja, annak garantáltan új kedvenc levese lesz.

WAFU Ramen

Budapest, Kazinczy utca 35.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-15.00 és 17.00-22.30, szerdán zárva tartanak

Yüme Budapest

Nádudvari Martin ramenezője az a hely, amiről nem is sejtettük, hogy mekkora szükségünk van rá, egészen addig, ameddig meg nem nyitott. A Baross utcai bérház udvarából nyíló Yümében szuper a kiszolgálás, az étlap izgalmas, de az is megtalálja a számítását, aki inkább csak óvatosan szeret kísérletezni. Ennek egyik oka, hogy Martin ételei nem egyértelműen ilyenek vagy olyanok. Indulnak egy alapról, például a ramen is, de alapvetően az ő ízlését, stílusát követik. A tapasok jól kombinálhatók az étlapon lévő négyféle ramennel, bár én általában a levessel is jól szoktam lakni. A kedvencem a Classic Tokyo Shoyu, tudom, nem vagyok túl eredeti, de ez az alap ramen áll legközelebb a szívemhez, és nem szoktam hűtlen lenni hozzá.

Van még curry gomba katsu, tonkotsu és csirkepaprikás udon is. Utóbbi tejföllel és ropogós csirkebőrrel érkezik.

Randihelyszínnek sem utolsó, de barátokkal is nagyon hangulatos választás. Ramenkedvelőknek kötelező, bátor kalandorok és műfajjal ismerkedők szintén nyugodtan foglaljanak asztalt.

Yüme Budapest

Budapest, Baross utca 85.

Nyitvatartás: csütörtök-szombat 17.00-23.00

ZEN Eatery Budapest

A Hunyadi téren már ne keressétek a ZEN Eateryt! Az utóbbi idők egyik legnépszerűbb ázsiai étterme kinőtte az első helyszínt, mostantól a Liszt Ferenc téren várják a vendégeket.

Pho és ramen is szerepel az étlapjukon, a hanoi ramen csirkehúsos és marhapofás verzióban kapható, én az utóbbit ajánlom, de végsősoron a szárnyas változattal sem fogtok mellényúlni.

A ZEN-ben egyszerűen minden finom, általában gondban is vagyok náluk, mert a megszokott kedvenceimet is enném, de új ízeket is kipróbálnék. Mindenesetre a ramenválasztásomban mindig biztos vagyok, legyetek biztosak ti is, és kóstoljátok meg.

ZEN Eatery Budapest

Budapest, Liszt Ferenc tér 10.

Nyitvatartás: kedd-vasárnap 11.30-22.00

Címlapkép: HACHI Budapest

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!