Karácsony

2025.11.27.

Ételek és életmódbeli szokások, amelyek védik a vesédet a téli hidegben

Nosalty profilképe Nosalty

Általános jelenség, hogy az embernek télen a hidegben gyakrabban kell mosdót látogatnia. Ennek oka, hogy a hideg összehúzza az ereket, ezzel növeli a vér mennyiségét a test középpontjában, ami növeli a vesék által termelt vizelet mennyiségét. Vannak azonban olyan ételek és életmódbeli szokások, amikkel védheted vesédet. Lássuk, melyek ezek!

A hideg gyengíti a veséket, nem véletlen, hogy nagyanyáink mindig óva intettek a minket a kinti hidegtől, és csak betűrt pólóval, pulcsival szaladgálhattunk a fagyos udvaron. Most mutatunk néhány ételt és szokást, amivel tehetsz veséid egészségéért!

Sálat szorongató kéz
Ételek és életmódbeli szokások, amik védik a vesédet a téli hidegben

Ha szeretnénk vesék egészségéért tenni, akkor a legtöbbet apró életmódbeli szokásokkal tehetünk. Például használjunk kevés fűszert, hiszen az agyonsózott ételekkel külön megterheljük szervünket. Ha tehetjük kerüljük a hűsítő ételeket is, ilyen a nyers és hideg ételek, illetve az édességek is.

Érdemes odafigyelni a téli időszakban a kávé, zöld tea és más vízhajtó italok mértékletes fogyasztására is.

Emellett nem elhanyagolható tényező a megfelelő meleg öltözet, különösen deréktájon. Bizonyos ételek pedig antioxidánstartalmukkal és gyulladáscsökkentő hatásukkal védik a vesét.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen ételek segítenek a vesének!

7 fotó

A vese egészsége érdekében a stresszkezelés is fontos tényező, illetve a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Sálat szorongató kéz
Karácsony

Ételek és életmódbeli szokások, amelyek védik a vesédet a téli...

Általános jelenség, hogy az embernek télen a hidegben gyakrabban kell mosdót látogatnia. Ennek oka, hogy a hideg összehúzza az ereket, ezzel növeli a vér mennyiségét a test középpontjában, ami növeli a vesék által termelt vizelet mennyiségét. Vannak azonban olyan ételek és életmódbeli szokások, amikkel védheted vesédet. Lássuk, melyek ezek!

Nosalty
Robotok
Karácsony

Új mérföldkőhöz ért a hazai sebészet: robotasszisztált csípőprotézis-műtétek váltak elérhetővé

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott kompetencia-központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Nosalty

További cikkek

Nagy has
Advent

Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni...

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept