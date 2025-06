Ez a szabály: ha nem így vezeted el az esővizet, komoly bírságot kaphatsz

Sokan hiszik, hogy az esővíz ugyanoda folyhat a kertben, ahova a többi szennyvíz, pedig ez egyszerre szabálytalan és környezetszennyező, sőt, bírsággal is járhat – írja a Sokszínűvidék.

Több hatályos jogszabály is egyértelműen kimondja - például a vízgazdálkodási törvény - hogy:

Az elvezetőrendszerek nagyobb viharok, esőzések idején ugyanis túlterhelődnének az esővíztől, a pincéket, utcákat elöntené a víz, a szennyvíztelepek működése pedig akár össze is omolhatna.

Az esővíz bekötése szabálytalan, emiatt az ingatlan tulajdonosa 30 napos határidőt kap a helyzet rendezésére, különben büntetést kaphat:

Akár 100–200%-os pótdíjat is kiszabhata a hatóság, több évre visszamenőleg – ez könnyen elérheti a százezres nagyságrendet is. Ezen kívül jogi eljárásig is fajulhat egy-egy ilyen ügy.