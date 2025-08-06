A demencia korai stádiumát is jelezheti a járásunk, illetve a lábaink mozgása. Érdemes figyelni a jelekre!

Ha demenciáról esik szó, először az emlékezetkihagyás, a zavarodottság vagy a térbeli tájékozódás nehézségei azok, amelyek eszünkbe jutnak, mint tünetek. A legfrissebb kutatások eredményei azonban egy komoly összefüggésre világítanak rá: a demencia első nyomai nem feltétlenül az agyban, hanem a lábakban mutatkozhatnak meg.

Ez a testrészed jelzi először a demenciát

A mozgás, a lépések tempója és stabilitása sokat elárul az idegrendszer állapotáról

Az újdelhi AIIMS idegsebésze, Dr. Arun L. Naik úgy véli, a járásban bekövetkező, sokszor észrevétlennek tűnő változások a demencia korai előfutárai lehetnek.

Egy korábban publikált kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik lassabban közlekednek, nagyobb eséllyel rendelkeznek kisebb agytérfogattal, és náluk fokozott a demencia veszélye is.

Az agy működésének szoros kapcsolata van a test mozgásával – különösen a lábmozgással – írja az Egészségkalauz az Onet nyomán.

Amikor sétálunk, nemcsak a testünket mozgatjuk át, hiszen az agy is aktívan részt vesz ebben a tevékenységben.

A lépések ritmusa, az irányváltások, az egyensúly megtartása mind-mind finoman hangolt idegi vezérlést igényelnek.

Ha ebben bármilyen zavar keletkezik – például:

kissé lassabban lépkedünk,

kevésbé biztos az egyensúlyunk,

vagy megváltozik a testtartásunk, az akár az agyban zajló korai elváltozásokra is utalhat.

Dr. Naik meggyőződése, hogy már a legkisebb változások is a kognitív hanyatlás előjelei lehetnek, még mielőtt a klasszikus demenciatünetek megjelennének.

