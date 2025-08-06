Ez a testrészed jelzi először a demenciát

Ha demenciáról esik szó, először az emlékezetkihagyás, a zavarodottság vagy a térbeli tájékozódás nehézségei azok, amelyek eszünkbe jutnak, mint tünetek. A legfrissebb kutatások eredményei azonban egy komoly összefüggésre világítanak rá: a demencia első nyomai nem feltétlenül az agyban, hanem a lábakban mutatkozhatnak meg.
A mozgás, a lépések tempója és stabilitása sokat elárul az idegrendszer állapotáról
Az újdelhi AIIMS idegsebésze, Dr. Arun L. Naik úgy véli, a járásban bekövetkező, sokszor észrevétlennek tűnő változások a demencia korai előfutárai lehetnek.
Egy korábban publikált kutatás szerint azok az idősebb felnőttek, akik lassabban közlekednek, nagyobb eséllyel rendelkeznek kisebb agytérfogattal, és náluk fokozott a demencia veszélye is.
Az agy működésének szoros kapcsolata van a test mozgásával – különösen a lábmozgással– írja az Egészségkalauz az Onet nyomán.
Amikor sétálunk, nemcsak a testünket mozgatjuk át, hiszen az agy is aktívan részt vesz ebben a tevékenységben.
A lépések ritmusa, az irányváltások, az egyensúly megtartása mind-mind finoman hangolt idegi vezérlést igényelnek.
Ha ebben bármilyen zavar keletkezik – például:
- kissé lassabban lépkedünk,
- kevésbé biztos az egyensúlyunk,
- vagy megváltozik a testtartásunk, az akár az agyban zajló korai elváltozásokra is utalhat.
Dr. Naik meggyőződése, hogy már a legkisebb változások is a kognitív hanyatlás előjelei lehetnek, még mielőtt a klasszikus demenciatünetek megjelennének.