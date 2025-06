Mennyire gyorsan sétálsz a boltba, a buszhoz vagy a parkba? Talán nem is sejted, de a gyaloglási sebességed árulkodhat az agyad és a tested valódi biológiai koráról.

A gyaloglási sebesség meglepően pontos képet adhat az agy és a test öregedésének üteméről – a lassabban járóknál ugyanis kisebb agytérfogatot és jelentős szerkezeti eltéréseket figyeltek meg. Bár triviálisnak tűnhet, a tempónk nemcsak az erőnlétünkről, de a kognitív egészségünkről is árulkodik.

A járásod elárulja, milyen gyorsan öregszik az agyad Getty Images

Kutatások szerint a járási sebesség előre jelezheti a szívbetegségeket, a kórházi kezelések szükségességét, sőt akár a várható élettartamot is.

Az évek előrehaladtával természetes, hogy lassul a mozgásunk, ám a hirtelen lassulás súlyosabb problémára is utalhat. A Harvard kutatói szerint a lassabb járás gyakran a gyenge izomerő, ízületi problémák vagy krónikus betegségek jele. Ráadásul a lassabban járók általában törékenyebbek, és nehezebben regenerálódnak például egy stroke után.

Egy 45 éveseket vizsgáló kutatás szerint a lassan járók nemcsak gyengébb fizikai állapotban voltak – gyengébb tüdőkapacitással, gyengébb fogazattal és gyengébb immunrendszerrel rendelkeztek –, hanem alacsonyabb IQ-t is mértek náluk, és agyuk is gyorsabb öregedést mutatott. Még az arcuk is idősebbnek tűnt, mint gyorsabban járó társaiké.

A jó hír: a járási tempó fejleszthető!

A hetente többszöri séta, az apró életmódbeli változtatások – például a távolabb parkolás vagy a rendszeres sétaszünetek – hosszú távon jelentősen javíthatják az egészségi állapotot.

