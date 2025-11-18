Család

2025.11.18.

4 természetes módszer, hogy végleg kilakoltasd az egereket az otthonodból

Nosalty

Nemkívánatos vendégek ütötték fel fejüket az otthonodban? Mutatunk 4 tippet, hogy véglegesen kilakoltasd az egereket az otthonodból!

Furcsa neszeket, kaparászást hallasz a lakásodban, de nem tudod, mi okozhatja? Valószínűleg szőrös kis négylábúak találtak utat a meleg és élelemmel teli otthonodba. Mielőtt az azonban a partvissal kezdenéd el kergetni az egereket vagy erős kémiai rágcsálóirtókhoz folyamodnál, próbáld ki az alábbi 4 természetes és olcsó praktikákat, hogy véglegesen kilakoltasd az egereket az otthonodból!

Egér néz ki egy lyukból
Az ecet, a szódabikarbóna, az illóolajok és az alufólia is lehet természetes egérirtó

Miért veszélyesek az egerek az otthonodban? 

A torkodnak ugyan nem fognak nekiugrani, de sajnos az egerek különböző betegségeket terjeszthetnek, amelyek emberre és állatra egyaránt veszélyesek lehetnek.  

Az egerek által terjesztett legsúlyosabb betegségek egyike a leptospirózis. Ez a betegség a Leptospira nemzetségbe tartozó baktériumokat tartalmazó vízzel vagy talajjal való érintkezés útján terjed, amelyek könnyen átjuthatnak az egerekről az emberre.

A leptospirózis tüneteinek mértéke az enyhéktől a súlyosig terjedhet, és többek között fejfájás, láz, izomfájdalom formájában jelentkezhetnek. A leptospirózis mellett az egerek más betegségeket is terjeszthetnek, például szalmonellózis, tularémiát, hepatitis A-t és Lassa vírust. 

Így tudod megtalálni, hol lapulnak a betolakodók 

Ha gyanús neszelést hallasz a házban, a hangok forrása leggyakrabban a pince, a padlás (ha vannak ilyenek az ingatlanban) vagy a konyha. Itt érzik magukat a legkényelmesebben a rágcsálók.

Jelenlétüket jelezhetik a falakon felbukkanó apró, nagyjából érme méretű lyukak. Az egerek ezeket a lyukakat azért rágják ki, hogy szabadon mozoghassanak a szobák között, és átjárókat építsenek a falakon belül. 

Hogyan űzd ki az egereket a házadból 

Az élvefogó csapdák humánus megoldást jelenthetnek a rágcsálók kilakoltatására, azonban ha nem akarsz ezekre költeni, létezik pár természetes és olcsó megoldás, amivel hasonló hatást érhetsz el. 

Illatok, amiket az egerek ki nem állhatnak 

A természetes illatok egyszerű, de hatékony módjai lehetnek a nem kívánt vendégek elriasztásának. Az egerek nem bírják az alábbi szagokat: 

  • bodzabogyó 
  • borsmenta 
  • koriander 
  • kamilla 

Használhatsz illóolajokat: csak csepegtesd őket a problémás területekre vagy egy vattakorongra. 

Ha nincsenek kéznél olajok, friss növényeket is használhatsz: tegyél egy-egy szálat ezekből a növényekből vagy pár ágat a repedésekbe, szegélylécekre és bejárati nyílások közelébe, ahol a rágcsálók bejuthatnak a házba. 

Szódabikarbónával az egerek ellen 

Egy egyszerű és biztonságos módja a házi 'csali' elkészítésének. 

  • A lisztet, a szódabikarbónát és a cukrot egyenlő arányban keverd össze, adj hozzá egy kevés vizet, hogy sűrű pasztát kapj. 
  • Formázz belőle kis golyókat, szárítsd meg őket, és helyezd olyan helyekre, ahol a legnagyobb valószínűséggel találkozhatsz egerekkel. 
  • Mindössze 24 óra elteltével a rágcsálók észrevehetően kevesebbek lesznek – vagy teljesen eltűnnek. 

Hogyan lehet elriasztani az egereket csípős szaggal? 

Az egerek az ecet szagát sem bírják, így ezzel is próbálkozhatsz.

Nedvesíts be vattát vagy rongyokat ecettel, és helyezd őket a sarkokba, falakra és nyílások közelébe, ahol az egerek bejuthatnak.

A csípős illat nemcsak elriasztja a rágcsálókat, hanem elfedi a saját szagcsíkjaikat is, amelyeket más egerek gyakran használnak a házba történő bejutáshoz. 

Egy konyhai eszköz, amivel elűzheted az egereket 

Szintén pénztárcakímélő megoldás, ha alufóliával tartod távol az egereket, ugyanis félnek tőle: irritálja őket az anyag fényes felülete és a hangos zaj, amit kiad a fólia, ha hozzáérnek. 

Vágj ki alumíniumfólia-darabokat, amelyek kissé nagyobbak, mint a nyílások, ahol bejuthatnak az egerek, majd ragassza őket a helyükre ragasztószalaggal. 

Egy másik lehetőség az, hogy gömböket formálsz az alufóliából, és azokat bedugdosod a falak, ajtókeretek nyílásaiba. Ha mély lyukakat szeretnél eltömíteni, csavarhúzóval vagy egy késsel nyomkodd be a gömböt, amennyire csak lehet. 

Forrásunk volt. 

