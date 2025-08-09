Életmód

Ez a fűszernövényből főzött tea az édesség iránti sóvárgást is csökkenti

Ennek a fűszernövénynek a jótékony hatásait teaként fogyasztva is élvezhetjük.

A fűszernövények nagy részéhez hasonlóan a rozmaring is a Földközi-tenger körüli európai és afrikai országokból származik. Ezeken a helyeken számtalan típusa, változata alakult ki, melyek akár országonként is változhatnak. Nálunk vadon nem fordul elő, de az ország melegebb és védettebb területein a szabadban is áttelel a rozmaring.

Rozmaringtea
A friss rozmaringnak kemény és rugalmas, tűszerű levelei vannak, tele lével és illóolajokkal.

A rozmaring összetevői:

  • Javítják az emésztést és felgyorsítják az anyagcserét.
  • Az ízlelőközpontunkra is hatással vannak a jóllakottság érzésének megteremtésével, így az édesség iránti sóvárgás leküzdésében is segít.
  • A rozmaring gyantás illata nyugtatja az idegrendszert: relaxáló hatású és csökkenti a feszültséget. 
  • Pozitív hatással van a koncentrációra és csökkenti a fáradtságérzetet. 

Receptajánló:

Számos kombinációban készíthetünk belőle teát

Az egyik legegyszerűbb recepthez vegyünk rozmaringot, gyömbért és mézet. Három szál fűszernövényhez adjunk két evőkanál mézet és egy hüvelykujjnyi gyömbért.

Öntsünk fél liter forrásban lévő vizet a növényre, majd lehűlés után adjuk hozzá a mézet, hogy az ne veszítse el gyógyhatásait.

Egy másik nagyszerű rozmaringtea recept szerint adjunk a teához egy szál fűszernövényt, néhány szem rózsaborsot és szárított grépfrúthéjat!

Ezt a főzetet akár naponta is fogyaszthatjuk az étrendünk normalizálása érdekében, illetve relaxáló hatása miatt lecsendesedéshez, illetve az alvásminőségünk javításának céljából is. 

Forrásunk volt.

