Vegán január – 4. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
A hónapban kíméljük magunkat és környezetünket is, ezért állati összetevőktől mentesen sütünk-főzünk ízletesen.Nosalty
Se a természetben, se az emberi szervezetben nem bomlik le az a vegyi anyag, amit egy új, európai szintű kutatásban kimutattak a gabonatermékekben.Szász Nóri
Mi konyhai hulladékként tekintünk rá, pedig a hagymahéjból hosszú időn át főztek teát. Mire jó pontosan, miért érdemes fogyasztani? Eláruljuk!
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Nem minden elhízás ugyanabból az okból alakul ki. Egy nagyszabású genetikai kutatás szerint legalább 11 különböző biológiai típus létezik, amelyek eltérő kockázatokkal és kezelési lehetőségekkel járnak.
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
Nyáron a strandokon nem csak a lángos az abszolút sztár, hanem a gofri is! Hatalmas tejszínhabbal és csokiöntettel a tetején, de most csak az alap gofri receptjét mutatjuk meg Nektek, amit ...