5 trükk, amivel a nyirkos őszi időben is megszárad a mosott ruha, szárítógép nélkül

Ősszel, miután elmúlt a száraz, forró nyár, de még nincs itt a fűtésszezon, a frissen mosott ruhák bizony napokig száradnak a lakásban - jobb esteben pedig elkerüljük, hogy befülledjenek, és büdösen szedjük le őket a szárítóról. Otthon Tippünk segít, hogy hatékonyabb legyen a ruhaszárítás, ősszel is.

Gyorsítsuk fel a ruhaszárítás folyamatát az őszi lakásban: a nyarat követő és a téli, fűtési szezont megelőző időszakban ugyanis nem könnyű kivárni, míg csontszárazak lesznek a frissen mosott ruhadarabok, az ágyneműről vagy a törülközőkről nem is beszélve. A hűvös, nyirkos, magas páratartalmú környezet meg is hosszabbítja, sőt, sajnos keresztbe is húzza a ruhaszárítás optimális időtartamát és körülményeit, a végén pedig napok múlva is nyirkos, büdös, befülledt ruhákkal találhatjuk szembe magunkat. Íme pár tipp, hogy ezt elkerüljük!

Kattints a képre az őszi ruhaszárítós tippek galériájáért!

