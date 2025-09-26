5 trükk, amivel a nyirkos őszi időben is megszárad a mosott ruha, szárítógép nélkül

Gyorsítsuk fel a ruhaszárítás folyamatát az őszi lakásban: a nyarat követő és a téli, fűtési szezont megelőző időszakban ugyanis nem könnyű kivárni, míg csontszárazak lesznek a frissen mosott ruhadarabok, az ágyneműről vagy a törülközőkről nem is beszélve. A hűvös, nyirkos, magas páratartalmú környezet meg is hosszabbítja, sőt, sajnos keresztbe is húzza a ruhaszárítás optimális időtartamát és körülményeit, a végén pedig napok múlva is nyirkos, büdös, befülledt ruhákkal találhatjuk szembe magunkat. Íme pár tipp, hogy ezt elkerüljük!
Kattints a képre az őszi ruhaszárítós tippek galériájáért!
További otthon témájú cikkeinkből:
Az ok, amiért érdemes babérlevelet tenni a felmosóvödörbe
A babérlevél nemcsak a felmosóvíz illatát dobja fel, egyéb jótékony hatásokkal is számolhatsz, ha alkalmazod takarításkor.Nosalty
Csupán egyetlen tárgy kell ahhoz, hogy azonnal otthonos legyen a...
A konyha díszítése mindig kihívás, hiszen funkcionális térként könnyen zsúfolttá válhat. A lakberendezők szerint azonban van egy apró, olcsó, mégis elegáns kiegészítő, ami melegséget és karaktert ad bármilyen konyhának.Nosalty
Szállodai szobalány árulja el, hogyan lesz hatékony az otthoni takarítás
Ki ne szeretné, ha az otthona is azt a tisztaságérzetet adná vissza, mint egy rendezett, csillogó-villogó szállodai szoba? Egy szállodai takarító elárulta, mit tehetünk ennek érdekében! Lássuk mai Otthon Tippünket!Németh Orsi