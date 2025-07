Amilyen "jó" árakkal indult a dinnyeszezon a termelők számára, most úgy néz ki, éles fordulat várható, mert az érési idők teljesen összecsúsznak. Ez azt jelenti, hogy egyszerre túl nagy mennyiség jelenik meg a görögdinnye, aminek egyszerűen nincs felvevőpiaca.

A hazai dinnyetermelők arra számítanak, hogy napokon belül összeomlik a piac. Július elején még 400–500 Ft/kg áron kínálták a dinnye első szállítmányait a fóliás termesztésből, de a hőség felgyorsította az érési folyamatokat, amiatt rövid időn belül óriási lesz a kínálat, ami lenyomhatja az árakat.

A vásárlóknak akár még kedvezhet is: éles fordulatot vesz a dinnyepiac

Úgy néz ki, hogy jelentősen felgyorsul a dinnye érése, és július 10-e körül már óriási lesz a kínálat a hazai piacon. Eddig 400-500 forint körül mozgott a kilóára, de a felvásárlói ajánlatok már most is csak 110–120 forint/ kilogramm körül mozognak. A termelők szerint július közepétől augusztus 10-ig akár ennek is a fele lehet az ár.

Nincs annyi szállítókapacitás és kereslet, ami ezt felvenné. Már most azt hallom, hogy a felvásárlók csak 110–120 forintot fizetnének érte, de július 10. utánra ez meg is feleződhet – mondta egy Medgyesegyháza környéki termelő, aki a tavalyi árszintnél most még 25 százalékkal drágábban tudja eladni termékét az őstermelői piacon.

Idén egyébként kisebb méretűek a dinnyék a hőstressz miatt. A termelés 2,5-3 milliós hektárköltsége miatt nagyon kell figyelni a piac üresjárataira, mert enélkül nem nyereséges a dinnyetermesztés.

