2026.05.27.

Kezdődik a darázsszezon – Így tartsd távol őket vegyszerek nélkül

Nosalty profilképe Nosalty

Házi praktika, mely költségmentes és hatékony, ráadásul a darazsaknak sem esik bántódása.

A nyár kéz a kézben jár a szemtelen darazsak megjelenésével. Mikor az ember kiülne a teraszra, hogy a friss levegőn reggelizzen, akkor kéretlenül jellennek meg ezek a rovarok, rászállva az ételre, italra. A legrosszabb, amit tehetsz, a heves hadonászás. A legjobbat pedig mutatjuk alább!

Kislány orrára szálló méh
A darazsak jelenléte megkeserítheti a szabadban való időtöltést, pláne, ha az étkezéssel párosul, hiszen az édesre éhező állatok azonnal megjelennek. Ilyenkor természetes emberi reakció, hogy el akarjuk őket hessegetni, és vadul hadonászva próbáljuk őket távol tartani, de ezzel a gesztussal csak még inkább felzaklatjuk őket.

Jöjjön a vízpermet!

Ilyenkor a legjobb amit tehetsz az, hogy vízpermetet fújsz rájuk.

De ez nem azt jelenti, hogy a slaggal kell intenzív vízsugarat engedni rájuk, hanem egy szórófejes flakonból kell épp csak rájuk fújni párat.

Darázs virágra szállva
És hogy miért működik ez a költségmentes házi praktika?

A darazsak nem szeretik a vizet. Gondoljunk csak az esős napokra, hiszen ilyenkor nemigen látni őket a szabadban. A vízpermet miatt menedéket fognak keresni, így zavartalanul folytathatod a teraszon megkezdett reggelit.

Erre figyelj:

Fontos, hogy csakis tiszta flakont használjunk, hiszen nem akarunk ártani az állatoknak. Ha korábban erős vegyszer, tisztítószer volt a flakonban, akkor ne alkalmazzuk ezt a praktikát.

TIPP: a virágillatú, édes parfümök vonzhatják a darazsakat, így érdemes megfontolni azt is, hogy mit fújunk magunkra. Mindenesetre fontos, hogy próbáljunk meg higgadtak maradni, ha darázs érkezik köreinkbe.

Forrásunk volt.

