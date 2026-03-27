Ebben a budapesti étteremben járt Dakota és Elle Fanning

A Kispiac Bisztróban járt a héten Dakota és Elle Fanning színésznő. A testvérpár a The Nightingale (A fülemüle) című második világháborús thriller forgatása miatt tartózkodik Budapesten.

Sok hollywoodi film forog mostanában Budapesten, így akár te is összefuthatsz a főváros utcáin egy-egy világhírű színésszel. Most éppen Dakota és Elle Fanning tért be egy V. kerületi étterembe, akik nem mellesleg testvérek is.

A budapesti Kispiac Bisztróba tért be Dakota és Elle Fanning

Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk! Nem véletlenül jártak erre… Sőt, a legnagyobb elismerés számunkra, hogy régi vendégként tértek vissza hozzánk – írja a Kispiac Bisztró Facebook-oldalán.

Mint azt írtuk, a két sztár a The Nightingale (A fülemüle) című film miatt forgat a fővárosban, a rendezésért Michael Morris felel.

