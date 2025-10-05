Ne vidd túlzásba: a D-vitamin is árthat, ha rosszul szeded

A D-vitamin nélkülözhetetlen a csontok és az immunrendszer egészsége szempontjából, de ha ritkán, viszont nagy dózisban szedjük, egészségügyi kockázatokkal is járhat.

Ha beköszönt a hűvösebb idő, sokan automatikusan nyúlnak a D-vitaminért. Nem véletlen: ez a vitamin segíti a kalcium beépülését a csontokba, hozzájárul a csontritkulás megelőzéséhez, és kulcsszerepet játszik az immunrendszer működésében. Egyes kutatások szerint még a krónikus betegségek kockázatát is csökkentheti, és vannak arra utaló jelek, hogy alacsony szintje összefügghet hangulatzavarokkal, depresszióval. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy korlátlan mennyiségben szedhetjük – sőt, túlzásba esve épp az ellenkező hatást érhetjük el.

A D-vitamin túlszedése gyengítheti a csontokat

A Német Fogyasztóvédelmi Szövetség (BfR) kutatásai rámutatnak, hogy komoly egészségügyi kockázatot hordoz, ha a D-vitamint nem napi, kisebb adagokban, hanem úgynevezett bolus dózisban – tehát ritkán, de nagyon nagy mennyiségben – szedjük. Ilyenkor a vérben hirtelen extrém magas szintet érhet el, ami veszélyes ingadozásokhoz vezethet.

A legaggasztóbb, hogy több vizsgálat összefüggést talált a nagy dózisú, alkalmi szedés és a csonttörések kockázatának növekedése között. Vagyis pont az ellenkezőjét érhetjük el annak, amiért szedni kezdtük: nem erősödnek, hanem gyengülhetnek a csontjaink.

Emellett a megemelkedett vérkalciumszint hosszabb távon vesekő kialakulásához is hozzájárulhat – különösen akkor, ha valaki eleve jól el van látva D-vitaminnal.

Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy mindig az egyéni szükséglethez igazítsuk a pótlást. Érdemes vérvizsgálattal ellenőrizni a szintünket, és ennek alapján, lehetőleg orvos javaslatára beállítani a napi adagolást. A kisebb, rendszeres mennyiség biztonságosabb és hatékonyabb, mint az időszakos „löketek”.

