Még nyáron is, mikor a legtöbb a napsütéses órák száma, jelentkezhetnek a D-vitaminhiány jelei. Ilyenkor érdemes átgondolni életmódunkat, hiszen lehet, hogy nem megfelelő étrend vagy emésztési problémák okozza. Lássuk, milyen oka lehet a D-vitaminhiánynak, ha egyenként rendszeresen napfürdőzünk!

A D-vitaminhiány elengedhetetlen az erős immunrendszerhez, a csontok megfelelő állapotához és még az időskori demencia megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ezért sem szabad félvállról venni, ha D-vitaminhiányban szenvedünk. Ráadásul sok esetben nem a napfényhiány áll ennek hátterében.

A D-vitaminhiányt nem csak a kevés napfény okozhatja: szervi probléma is állhat a háttérben

Még a nyári hónapokban is szembesülhetünk D-vitaminhiánnyal, hiába ér minket az év többi időszakához képest sok napsütés. Ennek oka, hogy sok esetben a gyulladt bélrendszer, az irritált máj, vagy a nem megfelelően működő vesék. A D-vitamin pedig elengedhetetlen az immunrendszerünk számára.

Ha nem megfelelő a D-vitaminszintünk, akkor csökken az immunitásunk, így sebezhetőbbé válunk a fertőzésekkel és betegségekkel szemben. Továbbá fontos, hogy fenntartsuk az ideális kalciumszintet is, hiszen ez biztosítja a csontok egészségét és erősségét. És ami még fontosabb, kulcsfontosságú az időskori demencia megelőzésében a D-vitamin jelenléte – magyarázza Dr. Jesús Vázquez egy közösségi oldalán közzétett videóban.

Hiába a sok napfény...

Nem ritka jelenség, hogy a mediterrán térség országaiban, például Spanyolországban a lakosság 40-50 százaléka D-vitaminhiányos. Ez a hiány összefüggésbe hozható olyan betegségek fokozott kockázatával, mint a csontritkulás, a szív- és érrendszeri betegségek, sőt bizonyos demenciaformák is.

Fontos, hogy ha tapasztaljuk a tüneteket, úgy mint:

általános fáradtság,

izomfájdalom,

csontfájdalom,

hangulatváltozás,

gyakori fertőzések,

akkor táplálékkiegészítővel támogassuk meg szervezetünket.

