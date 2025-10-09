A legtöbben rosszul tárolják: ez a legbiztonságosabb hely a hűtőben a nyers csirkének

Amikor hazaviszed a heti bevásárlást, azonnal berakod a hűtőbe a csirkét is — de hogyan? Sok háztartásban az élelmiszereket spontán helyekre teszik a hűtőben, gyakran látni, hogy a nyers csirke a középső polcon ül, alatta friss zöldségekkel vagy gyümölcsökkel.
Ez azonban veszélyes gyakorlat, ami megnöveli az ételmérgezés kockázatát.
A Serious Eats cikke szerint az egyik legfontosabb szabály: a nyers csirkét mindig a hűtő legalacsonyabb polcán kell tárolni. Így elkerülheted, hogy a csirke leve véletlenül más élelmiszerekre csöpögjön, különösen olyanokra, amelyek később nem mennek át hőkezelésen (például friss saláták, gyümölcsök).
Miért pont alul legyen a csirke?
Ha nyers csirkét magasabb polcra helyezel, az alatta lévő ételek könnyen szennyeződhetnek. A csirke leve — különösen, ha a csomagolás nem tökéletes — könnyen lefolyhat a polc alatt álló ételre. Salmonella vagy Campylobacter baktériumokkal fertőzött szennyeződés révén pedig komoly megbetegedés alakulhat ki.
A séf- és élelmiszerbiztonsági előírások szerint az élelmiszereket hőmérsékletigényük szerint kell egymás fölé pakolni.
A már elkészült ételek, saláták, készételek kerüljenek a felső polcokra, alatta következzenek a nyers húsok és baromfik.
Mit tehetsz, ha nincs alsó polc?
Nem minden hűtő rendelkezik olyan polccal, ahol kényelmesen elfér a nyers baromfi alul. Ilyenkor érdemes egy mély tálkát, zárható műanyag dobozt vagy tepsit használni, amiben a csirke csomagolásával együtt nyugodtan elhelyezhető — így, ha lecsurognak a levek, azok a tartályba folynak, nem a hűtő polcára, így nem szennyezik a többi élelmiszert.