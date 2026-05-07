Nem kell drasztikus lépést tenned, hogy megmentsd a cseresznyefád a levéltetvektől – Ez a meglepő módszer tényleg működik

A cseresznyefa gondozása során az egyik leggyakrabban felmerülő probléma, hogy még a gyümölcs megjelenése előtt levéltetvek ütik fel a fejüket. Ilyenkor vannak, akik ezzel nem törődve, elkönyvelik az az évi termést selejtnek, pedig van megoldás.

A levéltetű a cseresznyefa egyik legnagyobb ellensége, hiszen látványosan meggyengíti a fát, ezzel veszélyeztetve az egészséges a termést. Ilyenkor nem feltétlen kell rögtön drasztikus lépéseket tenni, és még a vegyszeres kezelést is hanyagolhatod. Mutatjuk, milyen meglepő, de hatékony módszer segíthet!

Szabadítsd meg a cseresznyefát a levéltetvektől erős vízsugárral

Hogyan védhetjük meg a cseresznyefánkat?

A cseresznyefa kártevőkkel szembeni védelmezési folyamata már jóval azelőtt megkezdődik, hogy megérkezne a jó idő, és vele együtt például a levéltetű. A jól karbantartott fa lombkoronája nem túl sűrű, és a levegő jobban átjár az ágak között, így nem alakul ki kedvező környezet a kártevők számára. Így a rendszeres metszés elengedhetetlen a cseresznyefa esetében.

Szintén fontos szempont, hogy milyen talajban nevelkedik cseresznyefánk, hiszen a tápanyagdús komposzttal vagy trágyával megtámogatott talaj erős hajtásokat eredményez. Ez pedig már önmagában kevésbé vonzó a levéltetvek számára.

Vannak bizonyos növények, amik taszítják a levéltetveket. Ilyen például a:

fokhagyma,

körömvirág,

büdöske és zsálya.

A tápanyagdús komposzttal vagy trágyával megtámogatott talaj, erős hajtásokat eredményez

Mi történik, ha mégis megjelennek a levéltetvek?

Nem kell kétségbe esni, ha mégis felbukkannak a levéltetvek a cseresznyefánk környékén. Ilyenkor első lépésként távolítsuk el ezeket az ágakat metszőollóval.

Egy meglepő, de annál hatékonyabb módszer az erős vízsugárral való kezelés. Így egy slaggal viszonylag eredményesen megszabadulhatunk a levéltetvek nagy részétől.

Emellett segítségünkre lehetnek az olyan rovarok, mint a katica, a zengőlégy és a fátyolka, amik tetvekkel táplálkoznak.

Forrásunk volt.